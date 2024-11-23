Ruh Sağlığınız ve Cinsel Tatmininiz Birbirini Nasıl Etkiliyor? İşte Bilmeniz Gerekenler!

Sağlıklı psikolojinin cinsel yaşamı olumlu etkilemesi yeni bir keşif değil. Çünkü cinsellik de dahil olmak üzere pek çok şey öncelikle zihinsel rahatlamayla başlar. Bazen de tatmin edici bir cinsel rutin ruh sağlığının düzelmesine katkı sağlar.

Bu noktada iki taraf arasında denge kurmadan önce bazı temel konulara değinmekte fayda var! 🥰👇