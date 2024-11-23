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Sadece Arkadaşız: Arkadaşınızla Farkında Olmadan Flörtleştiğinizi Gösteren 12 İşaret

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etiket Sadece Arkadaşız: Arkadaşınızla Farkında Olmadan Flörtleştiğinizi Gösteren 12 İşaret

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
23.11.2024 - 23:01

Arkadaşlıkta bazen sınırlar bulanıklaşır. Farkında olmadan arkadaşlığı aşarak flört durumuna gelebilirsiniz. Sadece derdinizi, mutluluğunuzu ya da sırlarınızı paylaştığınız biri olarak kalmaz. Yoğun tutkuyu, çekimi ve sevgiyi de dahil edersiniz ilişkiye. Gelin hep beraber arkadaşınızla flörtleştiğinizi gösteren ipuçlarına bakalım!

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1. Sürekli birbirinize bakarsınız.

Gözlerinizi birbirinizin üzerinden ayıramıyorsanız bu işte bir gariplik vardır. Yoğun göz teması aranızdaki çekimi gösterir. Birbirinizle sohbet etmediğiniz anlarda bile birbirinize bakıyor olmanız flörtün işaretidir. Tutkuyu ve çekimi sözel olarak dile getirmeseniz bile gözlerle aktarıyorsunuz.

2. Temas etmeden duramazsınız.

İki insan arasındaki çekimi en çok gösteren noktalardan biri temastır. Arkadaşınızla birbirinize gereğinden fazla el şakası yapıyorsanız ve omza dokunmalar, uzun uzun sarılmalar gerçekleşiyorsa fiziksel olarak çekimin olduğunu gösterir. Yan yana oturmaya çalışmanız, kollarınız birbirine değmediği zaman huzursuz hissetmeniz arkadaşlığın arasına flörtün karıştığını belli eder.

3. Birbirinize özel isimlerle seslenirsiniz.

Başka kimsenin kullanmadığı lakapları birbirine söylersiniz. Birbiriniz için özel olduğunuzu vurgulayan bir durumdur. Ondan başka kimse size o şekilde seslenemez! Burada birbirinizi ayrı bir yere koyduğunuz görülür. Arkadaşlar da ayrı bir yere koyulur, fakat her biri için özel adlandırılmalar yapılmaz... Bu ilişkiyi özel kılan bir durumdur.

4. Aralıksız bir şekilde mesajlaşırsınız.

Neler yaptığınızı, gün içinde nasıl hissettiğinizi birbirinize aktarıyorsanız biraz flörte kaymış olabilirisiniz. Birbirinizi merak ediyorsunuz ve fiziksel olarak uzak kaldığınız zaman ruhen yan yana olmak istiyorsunuz. Bu yüzden her şeyi birbirinize hemen anlatmak ve aktarmak istiyorsunuz. Günaydın ve iyi geceler unutulmuyorsa... arkadaşlığa flört karışmıştır.

5. Başkalarıyla vakit geçirmektense birbirinizi tercih edersiniz.

Görüşmeden duramazsınız. Diğer arkadaşlarınız yerine sürekli birbirinizle vakit geçirmek istersiniz. Planlarınızda hep öncelik birbirinizedir. Bu bir flört belirtisidir. Birlikte fazlaca vakit geçirmeniz aradaki önemi, değeri gösterir. O bu ya da şu değil, siz ona iyi geliyorsunuz ve sizi özlüyor!

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6. Birbirinize bol bol iltifat edersiniz.

Sık sık iltifatlar edilmesi arada bir çekimin olduğunu gösterir. Samimiyet göstergesinin yanı sıra size olan tutkusunu da iltifatlarla gösterebilir. Arkadaşlıkta da iltifat olmazsa olmazdır. Fakat bazı özel iltifatlar devreye girdiğinde flörte kayıldığı anlaşılır. Sadece size özel sözler söylemesi ve onun ne kadar hoşuna gittiğinizi vurgulaması önemlidir.

7. Başka insanlarla samimi olmasını kıskanırsınız.

Sizinle ilgilendiği gibi başka bir arkadaşıyla ilgilenmesi sizi rahatsız ediyor olabilir. Eğer araya flört karışmış ise onun için farklı bir konumda olmak istersiniz. Bu yüzden sizinle olan ilişki yapısını başkasıyla yaşaması sizi kıskandırabilir. Aynı şekilde karşınızdaki insanın sizi bu konuda biraz kısıtlamaya kalkışması arkadaşlıktan biraz daha fazlasına sahip olduğunuz gösterir.

8. Başkalarının anlamayacağı şekilde şakalaşırsınız.

Gizli anlamlar taşıyan şakalar yaparsınız. Özel bir bağın ve flörtleşmenin olduğunu gösterir. Birlikte geçirdiğiniz vakitlerden bahsederek onların üzerine şakalaşmalar yapabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlar bunları anlamazken siz birbirinize bakıp gülümsersiniz...

9. Gelecek planlarınızı birlikte ayarlarsınız.

Geleceğe dair kurulan planların her birinde siz varsanız bu arkadaşlığa flört karışmıştır. Karşınızdaki insan sizi kendinden ayrı düşünemiyordur ve sizden kopmak onu korkutuyordur. Aynı durum sizin için de geçerli ise aranızda bir çekim var demektir. Bu da arkadaşlıktan öte bir durumda olduğunuzu gösterir.

10. Birbiriniz hakkında tüm detayları bilirsiniz.

Birbiriniz hakkında en ufak detayları hatırlıyorsanız ve önemsiyorsanız aranızda romantik bir ilgi olduğunu gösterir. En sevdiğiniz yemek, renk... Bunların yanı sıra neye sinirlenip neye sevdiğiniz ya da hedefleriniz... Tüm hepsini biliyor ve bunlara önem gösteriyorsa arkadaşa verilen değerden daha fazla değer veriliyor demektir.

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11. Gece geç saatlere kadar sohbet edersiniz.

Gece ilerleyen saatlerde sadece ikinizin olduğu sohbetler yapıyorsanız bu işte bir şeyler vardır... Gece sohbetler derinleşir. Kişisel ve özel mevzular konuşulur. İçinizi hoş edecek bir iki cümle de araya kaynıyorsa flört ettiğinizi gösterir. Bahsedilen mevzuların arasına 'ben her zaman yanındayım' gibi cümlelerin girmesi midede kelebekler uçuşmasını sağlar.

12. Baş başa kalmak için çabalarsınız.

Kalabalık arkadaş grubunun içerisinde olmaktansa sadece ikinizin olduğu aktivitelere yönelirsiniz. Romantik bir ilginin başlangıcıdır... Sizinle geçirdiği vaktin ona iyi geldiğini, keyifli ve eğlenceli anılar biriktirebildiğinizi gösterir. Bu da flörte yönelik bir durumdur.

asklepiospallas
asklepiospallas
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