Sadece Arkadaşız: Arkadaşınızla Farkında Olmadan Flörtleştiğinizi Gösteren 12 İşaret

Sizinle ilgilendiği gibi başka bir arkadaşıyla ilgilenmesi sizi rahatsız ediyor olabilir. Eğer araya flört karışmış ise onun için farklı bir konumda olmak istersiniz. Bu yüzden sizinle olan ilişki yapısını başkasıyla yaşaması sizi kıskandırabilir. Aynı şekilde karşınızdaki insanın sizi bu konuda biraz kısıtlamaya kalkışması arkadaşlıktan biraz daha fazlasına sahip olduğunuz gösterir.