“Petrodolar” Kavramı Ne Demek? Nasıl Ortaya Çıktı, Ne İfade Ediyor?

Küresel ekonomiyi anlamak için yalnızca borsaları ya da döviz kurlarını bilmek yetmez. Enerji, özellikle de petrol piyasaları, dünya finans sisteminin kalbinde yer alır. İşte bu noktada karşımıza çıkan kavramlardan biri de “petrodolar”. İlk kez 1970’lerde duyulmaya başlanan bu terim, aslında sadece bir para birimini değil, ülkeler arası güç ilişkilerini, ekonomik dengeleri ve küresel ticaretin geleceğini temsil ediyor.

Peki petrodolar tam olarak nedir, nasıl ortaya çıkmıştır ve bugün hâlâ neden bu kadar önemlidir? Gelin, tarihten bugüne bu kavramı adım adım inceleyelim.