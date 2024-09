Malzemeler

3 adet küçük boy patlıcan

Kıymalı harç için;

300 gram kıyma

1 adet orta boy soğan

1 adet domates

1 yemek kaşığı salça

2 diş sarımsak

2 YK sıvı yağ

1/4 TK kaşığı tuz

1/2 TK karabiber

1/2 SB sıcak su

Sosu için;

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı sıcak su

Hazırlanışı

1. Soğanları rendeleyin. Airfryer’ın büyük tarafına hazneyi koyun. İçerisine kıyma, soğanı ve sarımsağı ilave edip karıştırın.

2. Diğer tarafa da patlıcanları koyun. Et ve sebze ayarında pişirmeye başlayın. Et tarafında on beşinci dakikada kalan malzemeleri ekleyip karıştırın ve pişirmeye devam edin.

3. Pişen harcı kenara alın. Patlıcanların ortalarını kesin ve açın. Kıymalı harçla patlıcanları doldurun. Sosunu ekleyip 10 dakika daha pişirin.

Afiyet olsun!