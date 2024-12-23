23 Aralık’ta Piyasalarda Neler Oluyor? Dövizden Altına Güncel Durum!
23 Aralık’ta Piyasalarda Neler Oluyor? Dövizden Altına Güncel Durum!
Yeni bir haftaya merhaba! 23 Aralık Pazartesi gününde piyasalarda dikkat çeken gelişmelerle güne başlıyoruz. Borsa İstanbul, döviz kurları ve altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Haftanın ilk gününde piyasalarda pozitif bir başlangıç mı olacak yoksa yıl sonuna yaklaşmanın etkisiyle dalgalı bir seyir mi izlenecek? İşte detaylar!
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Borsa İstanbul’da hareketlilik devam ediyor.
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Bankacılık ve holding hisseleri yükselişte ön planda yer alırken, spor sektörü negatif performansı ile dikkat çekti.
Diğer sektörlerde genel bir iyimser hava hakimken, spor sektörü %0,95’lik değer kaybıyla yatırımcıların dikkatini çekti.
Döviz piyasasında sabah saatlerinde nispeten sakin bir tablo gözlendi.
Euro/TL ise 36,7696 seviyesinde işlem görerek Dolar/TL ile benzer bir performans sergiliyor.
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Altın, yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam ediyor.
Gram altın fiyatları ise iç piyasada yatırımcıların dikkatini çekiyor.
Şu an 2.970 TL civarında işlem gören gram altın, Kapalıçarşı’da 3.003 TL alış ve 3.034 TL satış fiyatı ile el değiştiriyor.
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