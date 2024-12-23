onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Finans
23 Aralık’ta Piyasalarda Neler Oluyor? Dövizden Altına Güncel Durum!

etiket 23 Aralık’ta Piyasalarda Neler Oluyor? Dövizden Altına Güncel Durum!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
23.12.2024 - 18:21

Yeni bir haftaya merhaba! 23 Aralık Pazartesi gününde piyasalarda dikkat çeken gelişmelerle güne başlıyoruz. Borsa İstanbul, döviz kurları ve altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Haftanın ilk gününde piyasalarda pozitif bir başlangıç mı olacak yoksa yıl sonuna yaklaşmanın etkisiyle dalgalı bir seyir mi izlenecek? İşte detaylar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Borsa İstanbul’da hareketlilik devam ediyor.

Borsa İstanbul’da hareketlilik devam ediyor.

Borsa İstanbul’da (BIST 100) endeks, Cuma gününü düşüş eğiliminde tamamlamış ve %0,42 değer kaybederek 9.724,50 puandan kapanış yapmıştı. Borsa İstanbul’da endeks, Cuma gününü düşüş eğiliminde tamamlamış ve %0,42 değer kaybederek 9.724,50 puandan kapanış yapmıştı.

Bankacılık ve holding hisseleri yükselişte ön planda yer alırken, spor sektörü negatif performansı ile dikkat çekti.

Bankacılık ve holding hisseleri yükselişte ön planda yer alırken, spor sektörü negatif performansı ile dikkat çekti.

Bankacılık endeksi sabah saatlerinde %0,58 oranında yükselerek en çok kazandıran sektör oldu. Holding endeksi ise %0,37’lik artışla onu takip etti.

Diğer sektörlerde genel bir iyimser hava hakimken, spor sektörü %0,95’lik değer kaybıyla yatırımcıların dikkatini çekti.

Diğer sektörlerde genel bir iyimser hava hakimken, spor sektörü %0,95’lik değer kaybıyla yatırımcıların dikkatini çekti.

Döviz piyasasında sabah saatlerinde nispeten sakin bir tablo gözlendi.

Döviz piyasasında sabah saatlerinde nispeten sakin bir tablo gözlendi.

Dolar/TL kuru güne 35,2170 seviyesinden başladı ve şu ana kadar %0,07’lik hafif bir artış gösterdi.

Euro/TL ise 36,7696 seviyesinde işlem görerek Dolar/TL ile benzer bir performans sergiliyor.

Euro/TL ise 36,7696 seviyesinde işlem görerek Dolar/TL ile benzer bir performans sergiliyor.

Uluslararası piyasalarda ise Euro/Dolar paritesi %0,29’luk düşüşle 1,0400 seviyesine gerilemiş durumda

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altın, yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam ediyor.

Altın, yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam ediyor.

Ons altın, güne 2.615 dolardan başlarken gün içinde en düşük 2.615 dolar, en yüksek 2.626 dolar seviyelerini gördü. Şu sıralar ons altın, 2.625 dolar civarında işlem görüyor ve yukarı yönlü bir hareket sinyali veriyor.

Gram altın fiyatları ise iç piyasada yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Gram altın fiyatları ise iç piyasada yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Güne 2.967 TL seviyesinden başlayan gram altın, gün içinde en düşük 2.962 TL, en yüksek 2.972 TL seviyelerini test etti.

Şu an 2.970 TL civarında işlem gören gram altın, Kapalıçarşı’da 3.003 TL alış ve 3.034 TL satış fiyatı ile el değiştiriyor.

Şu an 2.970 TL civarında işlem gören gram altın, Kapalıçarşı’da 3.003 TL alış ve 3.034 TL satış fiyatı ile el değiştiriyor.

Çeyrek altın ise 4.861 TL’den fiyatlanırken, Cumhuriyet altını 20.317 TL alış ve 20.327 TL satış seviyelerinden işlem görüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın