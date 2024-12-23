23 Aralık’ta Piyasalarda Neler Oluyor? Dövizden Altına Güncel Durum!

Yeni bir haftaya merhaba! 23 Aralık Pazartesi gününde piyasalarda dikkat çeken gelişmelerle güne başlıyoruz. Borsa İstanbul, döviz kurları ve altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Haftanın ilk gününde piyasalarda pozitif bir başlangıç mı olacak yoksa yıl sonuna yaklaşmanın etkisiyle dalgalı bir seyir mi izlenecek? İşte detaylar!