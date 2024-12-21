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8 Soruda Yeni Yıla Girmeden Yiyeceğin Son Yemeği Tahmin Ediyoruz!

etiket 8 Soruda Yeni Yıla Girmeden Yiyeceğin Son Yemeği Tahmin Ediyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
21.12.2024 - 21:01

Sen bize hem yeme alışkanlıklarını hem de yeni yıl planını anlat, biz de 2024'ün son akşam yemeğinde ne yiyeceğini söyleyelim. E hazırsan hadi başlayalım!

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1. Yeni yıl akşamını nerede geçirmeyi planlıyorsun?

2. Yılbaşı gecesi sana hangi renk daha çok yakışır?

3. Açlığını nasıl tarif edersin?

4. Yeni yıl için bir pasta seçer misin?

5. Tatlıyla aran nasıl?

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6. Yılbaşı gecesi için hazırlık yapar mısın?

7. Bir arkadaşın seni nasıl tarif eder?

8. Yılbaşında kendine bunlardan hangisini hediye ederdin?

Kesinlikle bir brownie!

Sen 2024'ü tatlıyla kapatıp, 2025'e keyifle gireceksin. Senin bütün olayın tatlı yemek çünkü her türlü tatlı sana ekstra bir mutluluk veriyor. E yeni yılı da güzel bir şekilde kapatmanın en keyifli yolu leziz mi leziz çikolata ile dolu bir kek. Hem de airfryer ile dakikalar içinde yapabilirsin. Yanına da şöyle keyifli bir atıştırmalık... Tadından yenmez!

Kesinlikle şık ve leziz bir steak!

Sen yılbaşına şıklık ve zarafetle giriyorsun! Sofistike tatlar tam sana göre. Son yemeğin ızgara steak veya kesinlikle kırmızı, beyaz etten biri olacak. Yanına da şöyle güzel bir sebze yemeği... Çünkü sen, her anı özenle planlayan birisin ve yemeğe de çok önem veriyorsun. Leziz ve keyifli bir şeyler yemek sana çok iyi geliyor!

Kesinlikle pizza!

Yeni yıl coşkusunu rahat ve eğlenceli bir şekilde karşılayacaksın. Pizza senin yeni yıl ruhunu ortaya çıkartacak, karnını doyuracak. Sen olabildiğince pratik bir şeyler arıyorsun. E pizzadan daha iyisi de düşünülemez. Yanına da şöyle leziz mi leziz patates... Hızlıca airfryer ile hazırlayacağın bu menü 2025'i çok neşeyle karşılamanı sağlayacak çünkü karnın gerçekten doyacak!

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Begüm
Begüm
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