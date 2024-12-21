8 Soruda Yeni Yıla Girmeden Yiyeceğin Son Yemeği Tahmin Ediyoruz!
8 Soruda Yeni Yıla Girmeden Yiyeceğin Son Yemeği Tahmin Ediyoruz!
Sen bize hem yeme alışkanlıklarını hem de yeni yıl planını anlat, biz de 2024'ün son akşam yemeğinde ne yiyeceğini söyleyelim. E hazırsan hadi başlayalım!
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1. Yeni yıl akşamını nerede geçirmeyi planlıyorsun?
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2. Yılbaşı gecesi sana hangi renk daha çok yakışır?
3. Açlığını nasıl tarif edersin?
4. Yeni yıl için bir pasta seçer misin?
5. Tatlıyla aran nasıl?
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6. Yılbaşı gecesi için hazırlık yapar mısın?
7. Bir arkadaşın seni nasıl tarif eder?
8. Yılbaşında kendine bunlardan hangisini hediye ederdin?
Kesinlikle bir brownie!
Kesinlikle şık ve leziz bir steak!
Kesinlikle pizza!
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