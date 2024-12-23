Marmara Cezaevi Çalışanı Merdan Yanardağ'a Suç Duyurusunda Bulundu: Sebebi Çok Şaşırtacak
Marmara Cezaevi Çalışanı Merdan Yanardağ'a Suç Duyurusunda Bulundu: Sebebi Çok Şaşırtacak
Merdan Yanardağ hakkında yeni bir suç duyurusu yapıldı. Suç duyurusunu yapan kişi ise Marmara Cezaevi'nde çalışan bir kişi. Suç duyurusundaki konu ise yine Yanardağ'ın yaptığı açıklamalar oldu. Merdan Yanardağ'ın Suriye ve Türkiye hapishanelerini karşılaştırmasından rahatsız olan cezaevi çalışanı suç duyurusunda bu konulara yer verdi. İşte detaylar...
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Marmara Cezaevi'nde görevli memur İlhami Ödekbaş, gazeteci Merdan Yanardağ hakkında, bir televizyon programında Türkiye'deki cezaevleriyle ilgili yaptığı konuşma nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
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Yanardağ'ın programında "Suriye'nin hapishaneleri, Türkiye'deki hapishanelerden daha kötü değildir." açıklaması suç duyurusunun gerekçesi oldu.
Yanardağ sözlerinin devamında "Bu hapishanelerdeki zulümle karşılaştırılırsa eğer şimdi hiç kimse böyle zulüm yarıştırmaya çalışmasın, sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını (AFAD) göndermek zorunda kalırsınız." demişti.
Yanardağ'la ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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