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Marmara Cezaevi Çalışanı Merdan Yanardağ'a Suç Duyurusunda Bulundu: Sebebi Çok Şaşırtacak

Marmara Cezaevi Çalışanı Merdan Yanardağ'a Suç Duyurusunda Bulundu: Sebebi Çok Şaşırtacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.12.2024 - 18:33

Merdan Yanardağ hakkında yeni bir suç duyurusu yapıldı. Suç duyurusunu yapan kişi ise Marmara Cezaevi'nde çalışan bir kişi. Suç duyurusundaki konu ise yine Yanardağ'ın yaptığı açıklamalar oldu. Merdan Yanardağ'ın Suriye ve Türkiye hapishanelerini karşılaştırmasından rahatsız olan cezaevi çalışanı suç duyurusunda bu konulara yer verdi. İşte detaylar...

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Marmara Cezaevi'nde görevli memur İlhami Ödekbaş, gazeteci Merdan Yanardağ hakkında, bir televizyon programında Türkiye'deki cezaevleriyle ilgili yaptığı konuşma nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Marmara Cezaevi'nde görevli memur İlhami Ödekbaş, gazeteci Merdan Yanardağ hakkında, bir televizyon programında Türkiye'deki cezaevleriyle ilgili yaptığı konuşma nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Yanardağ'ın programında "Suriye'nin hapishaneleri, Türkiye'deki hapishanelerden daha kötü değildir." açıklaması suç duyurusunun gerekçesi oldu.

Yanardağ'ın programında "Suriye'nin hapishaneleri, Türkiye'deki hapishanelerden daha kötü değildir." açıklaması suç duyurusunun gerekçesi oldu.

Yanardağ sözlerinin devamında "Bu hapishanelerdeki zulümle karşılaştırılırsa eğer şimdi hiç kimse böyle zulüm yarıştırmaya çalışmasın, sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını (AFAD) göndermek zorunda kalırsınız." demişti.

Yanardağ sözlerinin devamında "Bu hapishanelerdeki zulümle karşılaştırılırsa eğer şimdi hiç kimse böyle zulüm yarıştırmaya çalışmasın, sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını (AFAD) göndermek zorunda kalırsınız." demişti.

Yanardağ'la ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:

Yanardağ'la ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:

'Kurumumuzda görevli olan infaz koruma memuru, başmemur ve kurum müdürleri gibi her kademedeki görevli personeli, hükümlü ve tutuklulara işkence yapan, kötü muamelede bulunup zulmeden kişiler gibi göstererek iftira attığı, devletimizin ceza infaz kurumlarını alenen aşağıladığı anlaşılmıştır.

Merdan Yanardağ'ın, başta hükümlü ve tutuklu yakınları olmak üzere halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak sebebiyle hareket ettiği ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yaydığı görülmüştür. 

'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından gerekli soruşturmanın yapılmasını talep ederiz.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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