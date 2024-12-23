Marmara Cezaevi Çalışanı Merdan Yanardağ'a Suç Duyurusunda Bulundu: Sebebi Çok Şaşırtacak

'Kurumumuzda görevli olan infaz koruma memuru, başmemur ve kurum müdürleri gibi her kademedeki görevli personeli, hükümlü ve tutuklulara işkence yapan, kötü muamelede bulunup zulmeden kişiler gibi göstererek iftira attığı, devletimizin ceza infaz kurumlarını alenen aşağıladığı anlaşılmıştır.

Merdan Yanardağ'ın, başta hükümlü ve tutuklu yakınları olmak üzere halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak sebebiyle hareket ettiği ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yaydığı görülmüştür.

'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından gerekli soruşturmanın yapılmasını talep ederiz.'