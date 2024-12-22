Kalabalık Kutlama Yapanlara Özel: Yılbaşı Sofranıza Lezzet Katacak 10 Yaratıcı Menü Önerisi

Herkesin çok sevdiği mercimek çorbası sıcacık başlangıcınız olsun. Yanına kuzu tandır gibi bir ana yemek ekleyerek şöleni başlatabilirsiniz. Biraz karbonhidrat mı arıyorsunuz? Şehriyeli pilav tam da bunun için burada! Zeytinyağlı yaprak sarma gibi klasik bir meze ve çoban salata ile sofranızı renkli hale getirin. Tatlı olarak fırında sütlaç harika bir kapanış yapacaktır.