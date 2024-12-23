Bebekler Anne Karnında Kaka Yapar mı? Gerçeği Tahmin Etmeniz Zor!
Bebekler Anne Karnında Kaka Yapar mı? Gerçeği Tahmin Etmeniz Zor!
Bebeklerin anne karnında kaka yapıp yapmadığı pek çok kişinin kafasını kurcalayan bir soru. Anne karnında dışkı üretimi başlar ama bu dışkı rahimde genellikle dışarı atılmaz. Bebeğin ilk dışkısı olan mekonyum doğumdan sonra bağırsaklardan çıkar. Ancak bazı durumlarda bebek rahimdeyken kaka yapabilir ve bu durum riskli sonuçlar doğurabilir. İşte merak edilen gerçekler...
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Bebekler Rahimde Kaka Yapar mı?
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İlk Dışkı: Mekonyum
Peki Rahimde Kaka Yapan Bebekler?
Riskli Durumlar
Endişelenmeli miyiz?
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Tabii anne karnındaki kaka meselesine dair soru işaretleriniz varsa en doğru yanıtı almak için doktorunuzla görüşmeyi unutmayın!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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