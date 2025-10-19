Partnerinle Hangi Animasyonu İzlemelisiniz?
Partnerinle birlikte eğlenceli vakit geçirmenin en güzel yollarından biri de animasyon izlemektir! Bu sayede gerçek dünyadan birkaç saat de uzaklaştırır. Fakat bir türlü zevkinize göre doğru animasyonu bulmakta zorlanıyorsanız testi çözün, animasyonu izlemeye başlayın!
1. Cinsiyetini seç!
2. Partnerinle ne tür film/dizi izlemeyi seversiniz?
3. Aşağıdakilerden filmlerden birini seçme şansınız olsa hangisi olurdu?
4. Animasyon izlerken partnerinle hangi aktiviteyi yapmaktan hoşlanırsın?
5. Bir animasyon izledikten sonra nasıl hissetmek istersin?
6. Animasyon izlerken favori atıştırmalığın hangisi olur?
7. Aşağıdaki fantastik evrenlerden hangisinde yaşamak isterdiniz?
8. Partnerinizle fantastik bir dünyada bir gün geçirseniz en çok neyi yapmak isterdiniz?
Kimi no Na wa!
Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?
Komşum Totoro!
Çılgın Hırsız!
