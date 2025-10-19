onedio
Partnerinle Hangi Animasyonu İzlemelisiniz?

Aslı Uysal
19.10.2025 - 22:05

Partnerinle birlikte eğlenceli vakit geçirmenin en güzel yollarından biri de animasyon izlemektir! Bu sayede gerçek dünyadan birkaç saat de uzaklaştırır. Fakat bir türlü zevkinize göre doğru animasyonu bulmakta zorlanıyorsanız testi çözün, animasyonu izlemeye başlayın!

1. Cinsiyetini seç!

2. Partnerinle ne tür film/dizi izlemeyi seversiniz?

3. Aşağıdakilerden filmlerden birini seçme şansınız olsa hangisi olurdu?

4. Animasyon izlerken partnerinle hangi aktiviteyi yapmaktan hoşlanırsın?

5. Bir animasyon izledikten sonra nasıl hissetmek istersin?

6. Animasyon izlerken favori atıştırmalığın hangisi olur?

7. Aşağıdaki fantastik evrenlerden hangisinde yaşamak isterdiniz?

8. Partnerinizle fantastik bir dünyada bir gün geçirseniz en çok neyi yapmak isterdiniz?

Kimi no Na wa!

Partnerinle izlemen gereken animasyon tıpkı sizin gibi aşk dolu olan Kimi no Na wa! Ruhlarınız onlar gibi birbirine bağlanmış ve artık tamamen birbirinize aitsiniz. Kader ağlarını yavaş yavaş sizin aşkınız için örmüş ve küçük tesadüfler bu büyük aşkı doğurmuş... Sizin ilişkinizden her an çok anlamlı. Tıpkı Kimi no Na wa’da olduğu gibi, zaman ve mesafe sizi ayırsa bile kalpleriniz hep aynı yerde buluşuyor!

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?

Partnerinle birlikte eğlenceden büyük keyif alıyorsunuz. Macera artık sizin resmen göbek adınız olmuş! Sıradanlık asla size göre değil, siz risk almaktan ve ilişkinizde büyük adımlar atmaktan çok büyük mutluluk duyuyorsunuz. Tıpkı Hiccup ve Toothless gibi, bazen zıt karakterleriniz olabilir ama işin sırrı da burada: Birbirinizi zıt kutuplar gibi aşkla çekiyorsunuz! Bu yüzden de bu animasyon tam size göre.

Komşum Totoro!

Sen ve partnerinin ilişkisi huzur ve güven üzerine kurulu. En küçük bir şüphenin bile sizin ilişkinizde asla yeri yok! Sade şeylerden keyif alıyorsunuz ve birbirinizi küçük sebeplerden asla üzmüyorsunuz. Yani dramaların bu ilişkide asla ama asla yeri yok! Hayatın küçük güzelliklerinden keyif alan, büyük bir aşk sizinki...

Çılgın Hırsız!

Sizin ilişkiniz eşittir bol kahkaha demek! Saçmalıklardan beslenen bir eğlence makinesi gibisiniz... Tıpkı minyonlar gibi küçük şeylerden bile kendinize büyük mutluluklar çıkarıyorsunuz. Çılgın olaylar yaşamadığınız tek bir gün bile yok. Sizin için hayatın keyfi de böyle çıkıyor. Eğlencenin olmadığı yerde bir saniye bile durmazsınız! Partneriniz bazen huysuz Gru’ya benzese de siz onun kalbindeki o yumuşacık tarafı ortaya çıkarıyorsunuz.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
