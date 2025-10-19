Partnerinle izlemen gereken animasyon tıpkı sizin gibi aşk dolu olan Kimi no Na wa! Ruhlarınız onlar gibi birbirine bağlanmış ve artık tamamen birbirinize aitsiniz. Kader ağlarını yavaş yavaş sizin aşkınız için örmüş ve küçük tesadüfler bu büyük aşkı doğurmuş... Sizin ilişkinizden her an çok anlamlı. Tıpkı Kimi no Na wa’da olduğu gibi, zaman ve mesafe sizi ayırsa bile kalpleriniz hep aynı yerde buluşuyor!