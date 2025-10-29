Partnerinle Günlük Hayatta Uyum Seviyen Ne?
Aşk sadece özel anlarda değil, sabah birlikte uyanırken, markete giderken, yemek seçerken ya da evde temizlik yaparken de kendini belli eder. Gerçek uyum, gündelik hayatta ortaya çıkar. Peki, siz partnerinle günlük hayatta ne kadar iyi anlaşıyorsunuz?
Gel, bu testle ilişkinizin dinamiğine birlikte bakalım. 👇
1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
2. İlişkinizde kıskançlık hangi seviyede?
3. Günlük hayattaki küçük krizlerde (trafik, markette bir şey unutmak gibi) sence ne kadar uyumlusunuz?
4. Genelde bir konu hakkında fikriniz aynı mı?
5. Yemek seçimi yaparken ikinizin de zevkleri örtüşüyor mu?
6. Sık sık kavga ediyor musunuz?
7. Onu gördüğünde yüzünde nasıl bir ifade oluşuyor?
8. Son olarak, evde zaman geçirmeyi ikiniz de sever misiniz?
Uyum seviyeniz çok yüksek!
Genel olarak uyumlusunuz!
Uyumlu olmaya çalışıyorsunuz ama zorlanıyorsunuz.
Uyum seviyeniz düşük!
