Partnerini Baştan Çıkaran Özelliğin Hangisi?
Partnerini Baştan Çıkaran Özelliğin Hangisi?
Partnerini baştan çıkaran, onun senden vazgeçememesini sağlayan özelliğin hangisi?
Bu testte söylüyoruz!
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Giyimine özen gösterir misin?
3. Yardıma ihtiyacı olan birini gördüğünde ne yaparsın?
4. Arkadaşların seni adrenalin dolu bir geziye davet etti, kabul eder misin?
5. Arkadaşların ya da ailen senin yanındayken sık sık kahkaha atıyor mu?
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