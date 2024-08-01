Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Partnerini Baştan Çıkaran Özelliğin Hangisi?

etiket Partnerini Baştan Çıkaran Özelliğin Hangisi?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 23:01

Partnerini baştan çıkaran, onun senden vazgeçememesini sağlayan özelliğin hangisi?

Bu testte söylüyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Giyimine özen gösterir misin?

3. Yardıma ihtiyacı olan birini gördüğünde ne yaparsın?

4. Arkadaşların seni adrenalin dolu bir geziye davet etti, kabul eder misin?

5. Arkadaşların ya da ailen senin yanındayken sık sık kahkaha atıyor mu?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Bir problemle karşılaştığında hızlıca çözüm üretebilir misin?

7. Market kasasından ayrılırken kasiyere kolay gelsin der misin?

Zekiliğin!

Girdiğin her ortamda zekanla dikkat çekiyorsun! Sana sorulan sorulara akıllı ve hızlı cevaplar veriyor, karşına çıkan her engele akıllı çözümler üretebiliyorsun. Etrafındaki şeyler dikkatini kolaylıkla dağıtmıyor, odaklandığın şeyden hızlı kopmuyorsun. Hiçbir şekilde ben bunu bilirim, her şeyi bilirim iddiasında bulunmuyorsun çünkü ne kadar bilgi sahibi olduğunun farkındasın. Zekan partnerinin senden çok daha fazla hoşlanmasını sağlıyor!

Kibarlığın ve nezaketin!

Kibarlığın ve nezaketinle etrafında bulunan herkesin dikkatini çekmeyi başarıyorsun. Günümüzde böyle insanlar pek fazla kalmadı maalesef... İnsanlar senin gibi kibar bir insanla karşılaştıklarında kaybetmek istemiyor. Altın gibi değerli oluyorsun onların gözünde. Kimseyi yargılamıyorsun, herkese hoşgörüyle yaklaşıyorsun. İnsanlarla empati kurarak onları daha iyi anlamak için elinden gelenin en iyisini yapıyorsun. Bu da seni çekici hale getiriyor ve partnerini baştan çıkarıyor.

Enerjin!

Senin öyle güzel bir enerjin var ki, seninle tanışan herkes etrafında tutmak için çaba harcıyor. Girdiğin her ortama pozitiflik katıyor, herkesin kahkahalara boğulmasını sağlıyorsun. Heyecanını çoğu zaman gizleyemiyor, partnerini hayat konusunda motive ediyorsun. Farklı şeyler denemek, değişik aktivitelere katılmak tam senlik. Bu nedenle partnerinle her zaman yeni maceralara atılıyorsun. O da senin enerjine bayılıyor ve onu baştan çıkarıyor!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın