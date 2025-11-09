Partnerinden Gizlice Telefonunu Karıştırmaman İçin 10 Haklı Sebep
Ondan gizli gizli mesajlarına hızlıca göz atmak ya da en son kiminle konuştuğuna bakmak için sabırsızlanıyor musun? Hatta içinden gelen dürtüye engel olamıyor ve uyurken ya da duştayken telefonuna girmenin yollarını mı arıyorsun? Aslında tereddütlerinde haklı olma ihtimalin var. Ama bir diğer yüksek ihtimal de her şeyi kafanda kuruyor olman.
Dolayısıyla bir sonraki dürtüyle baş etmeye çalışırken, onun telefonuna girmenin neden yanlış olduğunu kendine hatırlatmak isteyebilirsin!
1. Şüpheyle kurulan bir ilişki sağlıklı olmaz.
2. Gizlice yapılan her şey aradaki anlaşmayı bozar.
3. Sınır ihlali seni de tehdit eder.
4. Mesajlar yanlış anlaşılmaya açıktır.
5. Güven testi yapmak güveni yıkar.
6. Aslında senin güvenilir olmadığını yansıtıyor olabilir.
7. Bir şey olmasa bile ilişki dinamiği etkilenir.
8. Güvensizlik düşüncesi seni ele geçirebilir.
9. Aşırı baskı onu yorabilir.
10. Karıştırmak yerine sormak daha sağlıklıdır.
