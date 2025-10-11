Paris’in Simgesi Oldu: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Édith Piaf

19 Aralık 1915’te Paris’te Édith Giovanna Gassion adıyla dünyaya gelen Piaf’ın çocukluğu yoksulluk ve zorluklarla geçti. Babası, gezgin bir sokak akrobatı; annesi ise sokaklarda şarkı söyleyen bir sanatçıydı. Henüz çok küçükken annesi tarafından terk edildi ve büyükannesi tarafından yetiştirildi. Küçük yaşta körlük tehlikesi yaşadı, ciddi sağlık sorunları atlattı ve hayatın acımasız yüzüyle erken tanıştı. Tüm bu zorluklar, onun ilerideki şarkılarında hissedilen derin duyguların kaynağı oldu.