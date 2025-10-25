Paranın Evriminde 10 Kritik Dönüm Noktası

Para yokken insanlar takas yöntemiyle bir şeyleri satın alıyor ve satıyordu. Tabii ortak bir değer olmadığı için o zamanlar işler biraz karışıyordu. Bu karışıklıkları önlemek için bazı değerler kullanılmaya başlandı. Tuz gibi o zamanlar önemli olan şeyler para gibi kullanılmaya başlandı.