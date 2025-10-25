Paranın Evriminde 10 Kritik Dönüm Noktası
Para bir günde şu an kullandığımız hale gelmedi. Uzun bir tarihsel yolculuğu oldu elbette. Paranın ilk hali kabul edilen takas yönteminden kripto paralara kadar paranın evriminde kritik dönüm noktaları neler acaba?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Para yokken takas vardı!
2. Sırada madeni paralar var.
3. İmparatorluklarla birlikte paranın simgesel bir değeri de oldu.
4. Sırada kağıt para var.
5. Bankacılık, paranın evriminde önemli bir adım oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bankacılık sisteminin devamı olarak merkez bankaları da kuruldu.
7. Altının standart hale gelmesi ile para politikaları oldukça değişti.
8. 1944 yılında Bretton Woods sistemi kuruldu.
9. Para evriminin önemli noktalarından biri de kredi kartları oldu.
10. Kripto paralar, bu evrimin son hali!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın