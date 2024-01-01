Öykü Karayel ve İlker Kaleli'li Kara Dizisinin Konusu Nedir? Kara Dizisi Hangi Gün, Nerede Yayınlanacak?

Kara dizisinin konusu, 1998 yılında ülkenin önde gelen ekonomi profesörlerinden biri olan Rauf Çınar ve eşi Elif Çınar'ın bıçaklanmasıyla başlıyor. Çift, evlerine hırsızlık yapmak üzere giren Necip Talan tarafından bıçaklanıyor. Böylece bambaşka dünyaların insanları olan iki ailenin de hayatı bir gecede değişiyor... Zeynep Çınar o gece biricik annesi Elif'i, Akay Talan ise hayattaki tek kahramanı olan babasını kaybediyor.

Akay Talan, günümüzde Kara ismiyle karşımıza çıkıyor. Kara, 'Bizden çalanlardan çalarak başka bir çocuğun kendisi ile aynı kaderi paylaşmaması için yemin ediyor.' Zeynep ise yurt dışında aldığı eğitimlerin ardından İstanbul'a dönüyor. Annesinin mirası gibi sahiplendiği bitki sevgisini çektiği belgesellerde devam ettiriyor.

Tek ortak noktası o korkunç gece olan Kara ve Zeynep, hiç beklemedikleri anda bir kez daha karşı karşıya geliyor. Önlerindeki tüm engellere rağmen Kara ile Zeynep birbirlerine aşık oluyorlar... Bakalım, o gecenin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için hayatının soygununa başlayan Kara ve Zeynep'in aşkı gerçekler karşısında ayakta kalabilecek mi?