Görüş Bildir
Haberler
TV
Öykü Karayel ve İlker Kaleli'li Kara Dizisinin Konusu Nedir? Kara Dizisi Hangi Gün, Nerede Yayınlanacak?

Öykü Karayel ve İlker Kaleli'li Kara Dizisinin Konusu Nedir? Kara Dizisi Hangi Gün, Nerede Yayınlanacak?

Show tv dizi İlker Kaleli
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
01.01.2024 - 19:11

Öykü Karayel ve İlker Kaleli'yi bir araya getiren Most Production imzalı iddialı dizinin adı değişti! Show TV'de seyirici ile buluşan Arak dizisinin yeni adı 'Kara' oldu! Kara hikayesiyle seyirciyi ekrana kilitlemeyi başardı! Dizinin yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu da dikkat çekti. Mehmet Özgür, Bennu Yıldırımlar, Tülin Özen, İlker Kızmaz ve Yıldıray Şahinler gibi usta isimlerin bir araya geldiği dizi seyirciden tam not almayı başardı. Peki, Kara dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Kara dizisinin konusu ne? 

İşte, Kara dizi incelemesi...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Show TV'nin iddialı yapımı Arak, 'Kara'nın gizemli hikayesiyle devam ediyor!

Show TV'nin iddialı yapımı Arak, 'Kara'nın gizemli hikayesiyle devam ediyor!

İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrollerini paylaştığı Arak'ın sır perdesi aralandı! İntikam yolculuğu Kara ile devam ediyor. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmayacağı Arak dizisi, 2. bölümünden itibaren 'Kara' ismiyle seyirciyle buluşacak! 

İşte, Kara dizisinin hikayesi... 👇

Kara Dizisinin Konusu Nedir?

Kara Dizisinin Konusu Nedir?

Kara dizisinin konusu, 1998 yılında ülkenin önde gelen ekonomi profesörlerinden biri olan Rauf Çınar ve eşi Elif Çınar'ın bıçaklanmasıyla başlıyor. Çift, evlerine hırsızlık yapmak üzere giren Necip Talan tarafından bıçaklanıyor. Böylece bambaşka dünyaların insanları olan iki ailenin de hayatı bir gecede değişiyor... Zeynep Çınar o gece biricik annesi Elif'i, Akay Talan ise hayattaki tek kahramanı olan babasını kaybediyor. 

Akay Talan, günümüzde Kara ismiyle karşımıza çıkıyor. Kara, 'Bizden çalanlardan çalarak başka bir çocuğun kendisi ile aynı kaderi paylaşmaması için yemin ediyor.' Zeynep ise yurt dışında aldığı eğitimlerin ardından İstanbul'a dönüyor. Annesinin mirası gibi sahiplendiği bitki sevgisini çektiği belgesellerde devam ettiriyor. 

Tek ortak noktası o korkunç gece olan Kara ve Zeynep, hiç beklemedikleri anda bir kez daha karşı karşıya geliyor. Önlerindeki tüm engellere rağmen Kara ile Zeynep birbirlerine aşık oluyorlar... Bakalım, o gecenin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için hayatının soygununa başlayan Kara ve Zeynep'in aşkı gerçekler karşısında ayakta kalabilecek mi?

İlker Kaleli ile Öykü Karayel'i ilk kez çift olarak izlediğimiz dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da bir hayli dikkat çekiyor!

İlker Kaleli ile Öykü Karayel'i ilk kez çift olarak izlediğimiz dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da bir hayli dikkat çekiyor!

Most Production imzalı Kara dizisinin yapımcılığını Murat Can Oğuz üstleniyor. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar oturuyor. Kara dizisinin senaryosu ise Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay'ın kaleminden çıkıyor. 

Gelin, bir de Kara dizisinin dikkat çeken oyuncu kadrosuna göz atalım... 👇

Yetenekli oyuncu İlker Kaleli, dizide 'Kara' karakterine hayat veriyor. Başarılı oyuncu Öykü Karayel ise Zeynep karakteri ile karşımıza çıkıyor.

Yetenekli oyuncu İlker Kaleli, dizide 'Kara' karakterine hayat veriyor. Başarılı oyuncu Öykü Karayel ise Zeynep karakteri ile karşımıza çıkıyor.

Babasının intikamını almak isteyen Kara karakterine İlker Kaleli, aşkı ve gerçekler arasında büyük bir mücadele veren Zeynep karakterine ise Öykü Karayel hayat veriyor. 

Kara dizisinin oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür, Bennu Yıldırımlar, Tülin Özen, İlker Kızmaz ve Yıldıray Şahinler gibi usta oyuncular da yer alıyor.

Kara Dizisinin Oyuncuları Kimler?

Kara Dizisinin Oyuncuları Kimler?

  • İlker Kaleli - Kara (Akay Talan)

  • Öykü Karayel - Zeynep Çınar

  • Tülin Özen

  • Mehmet Özgür

  • Yıldıray Şahinler

  • İlker Kızmaz

  • Kerem Arslanoğlu

  • Bedir Bedir

  • Furkan Kalabalık

  • Demircan Kaçel

  • Cem Zeynel Kılıç

  • Görkem Kasal

  • Beril Kolcu 

  • Ilgaz Kaya 

  • Bennu Yıldırımlar

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kara Dizisi Hangi Kanalda ve Hangi Gün Yayınlanıyor?

Kara Dizisi Hangi Kanalda ve Hangi Gün Yayınlanıyor?

Most Production imzalı Kara dizisi, 21 Aralık Perşembe gününden itibaren her Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyirci ile buluşacak.

Kara Dizisi Nerede Çekiliyor?

Kara Dizisi Nerede Çekiliyor?

Show TV'nin iddialı yapımı Kara, İstanbul'da çekiliyor. Dizinin ilk çekimlerinin Balat'ta gerçekleştiği biliniyor. Kara dizisinde İstanbul'un Beşiktaş semti ve Galata Kulesi'nden renkli görüntülerin yer aldığı belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?