Öykü Karayel ve İlker Kaleli'li Kara Dizisinin Konusu Nedir? Kara Dizisi Hangi Gün, Nerede Yayınlanacak?

Most Production imzalı Kara dizisinin yapımcılığını Murat Can Oğuz üstleniyor. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar oturuyor. Kara dizisinin senaryosu ise Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay'ın kaleminden çıkıyor.

Gelin, bir de Kara dizisinin dikkat çeken oyuncu kadrosuna göz atalım... 👇