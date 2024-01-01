Öykü Karayel ve İlker Kaleli'li Kara Dizisinin Konusu Nedir? Kara Dizisi Hangi Gün, Nerede Yayınlanacak?
Öykü Karayel ve İlker Kaleli'li Kara Dizisinin Konusu Nedir? Kara Dizisi Hangi Gün, Nerede Yayınlanacak?
Öykü Karayel ve İlker Kaleli'yi bir araya getiren Most Production imzalı iddialı dizinin adı değişti! Show TV'de seyirici ile buluşan Arak dizisinin yeni adı 'Kara' oldu! Kara hikayesiyle seyirciyi ekrana kilitlemeyi başardı! Dizinin yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu da dikkat çekti. Mehmet Özgür, Bennu Yıldırımlar, Tülin Özen, İlker Kızmaz ve Yıldıray Şahinler gibi usta isimlerin bir araya geldiği dizi seyirciden tam not almayı başardı. Peki, Kara dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Kara dizisinin konusu ne?
İşte, Kara dizi incelemesi...
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Show TV'nin iddialı yapımı Arak, 'Kara'nın gizemli hikayesiyle devam ediyor!
Kara Dizisinin Konusu Nedir?
İlker Kaleli ile Öykü Karayel'i ilk kez çift olarak izlediğimiz dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da bir hayli dikkat çekiyor!
Yetenekli oyuncu İlker Kaleli, dizide 'Kara' karakterine hayat veriyor. Başarılı oyuncu Öykü Karayel ise Zeynep karakteri ile karşımıza çıkıyor.
Kara Dizisinin Oyuncuları Kimler?
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Kara Dizisi Hangi Kanalda ve Hangi Gün Yayınlanıyor?
Kara Dizisi Nerede Çekiliyor?
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