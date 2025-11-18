Otomobilde Bir Devrin Sonu: 27 yılda 10 Milyondan Fazla Satılan Ford Focus’un Üretimi Resmen Bitirildi
Ford’un en önemli modellerinden biri olan Focus’un serüveni tamamlandı. Ford, 27 yılda 10 milyon fazla sattığı Ford Focus’un üretimini resmen sonlandırdı. Avrupa’da hatchback ve sedanların fişini çeken Ford artık neredeyse tamamen SUV ve ticari araçlara yöneldi.
Ford’un efsane modeli Focus için perde resmen kapandı, artık üretilmeyecek!
