Otomobilde Bir Devrin Sonu: 27 yılda 10 Milyondan Fazla Satılan Ford Focus’un Üretimi Resmen Bitirildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.11.2025 - 08:58

Ford’un en önemli modellerinden biri olan Focus’un serüveni tamamlandı. Ford, 27 yılda 10 milyon fazla sattığı Ford Focus’un üretimini resmen sonlandırdı. Avrupa’da hatchback ve sedanların fişini çeken Ford artık neredeyse tamamen SUV ve ticari araçlara yöneldi.

Ford’un efsane modeli Focus için perde resmen kapandı, artık üretilmeyecek!

Ford’un 27 yılda 10 milyondan fazla sattığı modeli Focus artık üretilmeyecek. Ford Focus’un son temsilcisi, 14 Kasım Cuma günü Almanya’daki Saarlouis fabrikasında banttan indi. 

Focus, 1998’de piyasaya çıktığından beri Türkiye’de de her zaman en çok satılan otomobil modellerinden biri oldu.

Şirket, 2022’de Mondeo’nun, 2023’te ise Fiesta’nın üretimi sona ermişti. Focus’un üretiminin durdurulmasıyla birlikte, Avrupa’daki popüler model üçlüsü tamamen tarihe karışmış oldu.

