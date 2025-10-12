onedio
Osmanlı Devleti'nde Altın Para İlk Defa Hangi Padişah Zamanında Bastırılmıştır? Kim Milyoner Sorusu

Osmanlı Devleti'nde Altın Para İlk Defa Hangi Padişah Zamanında Bastırılmıştır? Kim Milyoner Sorusu

Merve Ersoy - TV Editörü

12.10.2025 - 22:31

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.10.2025 - 22:31

Kim Milyoner Olmak İster'in 12 Ekim Pazar akşamı yayınlanan bölümünde 300.000 TL değerindeki soru açıldı. 'Osmanlı Devleti'nde Altın Para İlk Defa Hangi Padişah Zamanında Bastırılmıştır?' sorusu izleyenler tarafından merak edildi ve araştırılmaya başlandı.

Osmanlı Devleti'nde Altın Para İlk Defa Hangi Padişah Zamanında Bastırılmıştır? sorusunun cevabı içeriğimizde...

Osmanlı Devleti'nde Altın Para İlk Defa Hangi Padişah Zamanında Bastırılmıştır?

A) Yıldırım Bayezid

B) Fatih Sultan Mehmed

C) Yavuz Sultan Selim

D) Kanuni Sultan Süleyman

Doğru Cevap: B, Fatih Sultan Mehmed

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
