onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Osmaniye’de 4.4 Büyüklüğünde Deprem: Bir İlçede Okullar Tatil Edildi

Osmaniye’de 4.4 Büyüklüğünde Deprem: Bir İlçede Okullar Tatil Edildi

Osmaniye
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.11.2025 - 13:31

AFAD, Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Bahçe Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada ilçede öğleden sonra okullar tatil edildiği duyuruldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Osmaniye’de yaşanan 4.4 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu.

Osmaniye’de yaşanan 4.4 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu.

AFAD verilerine göre saat 12.09 sıralarında Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde 8 kilometre derinlikte 4.4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Kandili Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.4 olarak paylaştı.

Bahçe Kaymakamlığı ise okulların bugün (20 Kasım) öğlenden sonra tatil edildiğini duyurdu.

AFAD'ın paylaşımı

AFAD'ın paylaşımı
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın