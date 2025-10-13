Ordu’da Bir İlginç Transfer: İlçenin Kaymakamı İlçenin Takımı ile Sözleşme İmzaladı
Ordu’nun Korgan ilçesinin kaymakamı Kerem Tunçer, 1. Amatör Lig'de mücadele eden Korgan Belediyespor ile sözleşme imzaladı. İlçenin kaymakamı, ilçenin takımı ile maçlara çıkacak ve futbolcu olarak mücadele edecek.
Korgan Belediyespor tarafından yapılan açıklamada takımın yeni sürpriz transferi duyuruldu.
Korgan Belediyespor’un sosyal medyada yaptığı açıklama 👇
