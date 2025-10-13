onedio
Ordu’da Bir İlginç Transfer: İlçenin Kaymakamı İlçenin Takımı ile Sözleşme İmzaladı

Ordu’da Bir İlginç Transfer: İlçenin Kaymakamı İlçenin Takımı ile Sözleşme İmzaladı

13.10.2025 - 23:46

Ordu’nun Korgan ilçesinin kaymakamı Kerem Tunçer, 1. Amatör Lig'de mücadele eden Korgan Belediyespor ile sözleşme imzaladı. İlçenin kaymakamı, ilçenin takımı ile maçlara çıkacak ve futbolcu olarak mücadele edecek.

Korgan Belediyespor tarafından yapılan açıklamada takımın yeni sürpriz transferi duyuruldu.

Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer, 1. Amatör Lig'de mücadele eden Korgan Belediyespor ile futbolcu olarak yeşil sahalarda mücadele edecek. Kulüp başkanı Ahmet Şahin, bugün kaymakamı makamında ziyaret ederek lisans işlemleri için gerekli olan imzayı attırdı.

Korgan Belediyespor’un sosyal medyada yaptığı açıklama 👇

'İlçemiz Kaymakamı Sayın Kerem Tunçer, ilçemizin futbol takımı Korgan Belediye Spor’da futbolcu olarak yer alacak ve hem maddi hem manevi anlamda büyük destek sağlayacaktır. Kulüp Başkanımız Ahmet Şahin, Kaymakamımızı makamında ziyaret ederek lisans işlemleri için gerekli imzaları attırmıştır. İlçemiz sporuna verdiği değer, gençlerimize örnek olan yaklaşımı ve desteği için Sayın Kaymakamımıza kulübümüz ve taraftarlarımız adına teşekkür ediyor, kendisine başarılarla dolu bir sezon diliyoruz'

