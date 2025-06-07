Onu Unutmak Senin İçin Zor mu?
Bazı insanlar hayatımıza öyle izler bırakır ki, gitmiş olsalar bile kalbimizde yaşamaya devam ederler. Zaman geçer, anılar solmaz... Bir şarkı çalar, bir yerden kokusu gelir ya da bir anda aklına düşer. Peki, sen gerçekten unutabildin mi? Yoksa o hala zihninde sessizce yerini koruyor mu?
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1. Onunla ilgili bir şarkı duyduğunda hala duygulanıyor musun?
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2. Sosyal medyada onun ne yaptığına gizlice bakıyor musun?
3. Onunla yaşadığın anılar aklına geldiğinde gözlerin doluyor mu?
4. Yeni bir ilişkiye başlamakta zorlanıyor musun çünkü hala onu düşünüyorsun?
5. Ayrıldığınız günden beri ona bir mesaj atmayı düşündün mü?
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6. Onunla gittiğin yerlere gitmekten kaçınıyor musun?
7. Başkaları onun adını andığında içten içe rahatsız oluyor musun?
8. Hala onun geri döneceğini umduğun anlar oluyor mu?
9. Onunla ilgili eşyaları hala saklıyor musun?
10. Onu affetmesen bile anlamaya çalıştığın zamanlar oluyor mu?
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Onu unutmak senin için çok kolay!
Onu unutmak senin için çok zor!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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