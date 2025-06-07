Onu Unutmak Senin İçin Zor mu?

Hayatının belki de en zorlu dönemlerinden birini yaşıyorsun. Kalbinde yankılanan bir isim, aklını sürekli meşgul eden bir yüz... Ancak, onu unutmak senin için adeta çocuk oyuncağı. Sanki bir rüzgar esip geçmiş gibi, sanki hiçbir zaman hayatında olmamış gibi... Bu ne büyük bir beceri, ne olağanüstü bir yetenek! Onu unutmak, sanki bir filmi geri sarıp baştan izlemek gibi. Tüm o sahneler, tüm o anılar, bir anda yok oluyor. Ve sen, sanki hiçbir şey olmamış gibi, hayatına devam ediyorsun. Bu, belki de bir savunma mekanizması. Belki de kalbinin onunla başa çıkmak için bulduğu bir yol. Kim bilir? Ancak, bu durum senin için o kadar kolay ki, etrafındakilerin aklını hayrete düşürüyor. Onu unutmak, senin için adeta bir sanat. Bir ressamın tuvaline dökülen renkler gibi, sen de onu hafızandan silip atıyorsun. Ve bu, senin için o kadar kolay ki, adeta bir sihirbazın hileleri gibi...