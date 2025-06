Onu Unutmak Senin İçin Zor mu?

Bazı insanlar vardır ki, hayatınıza öyle bir girdiklerinde, onları unutmak adeta imkansız bir görev haline gelir. Onlar, kalbinizin en derin köşelerine öyle bir yerleşirler ki, her anı, her hatırası, her sözü hala tazeliğini korur. Onları unutmak, bir dağın altından geçmek kadar zor, belki de daha da zordur. Onların hayatınıza girişi, bir film sahnesi gibi dramatik olabilir; belki de bir anda, hiç beklemediğiniz bir anda karşınıza çıkarlar ve hayatınızı baştan sona değiştirirler. Ya da belki de yavaş yavaş, adım adım hayatınıza girerler; her geçen gün biraz daha fazla yer kaplarlar kalbinizde. Bu kişilerin sözleri, hatıraları, anıları... Her biri, kalbinizde öyle bir yer edinir ki, onları unutmak adeta imkansız hale gelir. Her bir sözleri, her bir hatıraları, her bir anıları... Hala tazeliğini korur, hala kalbinizde canlıdır. Onları unutmak, bir dağın altından geçmek kadar zor, belki de daha da zordur.