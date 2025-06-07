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Onu Unutmak Senin İçin Zor mu?

Onu Unutmak Senin İçin Zor mu?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
07.06.2025 - 14:02

Bazı insanlar hayatımıza öyle izler bırakır ki, gitmiş olsalar bile kalbimizde yaşamaya devam ederler. Zaman geçer, anılar solmaz... Bir şarkı çalar, bir yerden kokusu gelir ya da bir anda aklına düşer. Peki, sen gerçekten unutabildin mi? Yoksa o hala zihninde sessizce yerini koruyor mu?

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1. Onunla ilgili bir şarkı duyduğunda hala duygulanıyor musun?

2. Sosyal medyada onun ne yaptığına gizlice bakıyor musun?

3. Onunla yaşadığın anılar aklına geldiğinde gözlerin doluyor mu?

4. Yeni bir ilişkiye başlamakta zorlanıyor musun çünkü hala onu düşünüyorsun?

5. Ayrıldığınız günden beri ona bir mesaj atmayı düşündün mü?

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6. Onunla gittiğin yerlere gitmekten kaçınıyor musun?

7. Başkaları onun adını andığında içten içe rahatsız oluyor musun?

8. Hala onun geri döneceğini umduğun anlar oluyor mu?

9. Onunla ilgili eşyaları hala saklıyor musun?

10. Onu affetmesen bile anlamaya çalıştığın zamanlar oluyor mu?

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Onu unutmak senin için çok kolay!

Hayatının belki de en zorlu dönemlerinden birini yaşıyorsun. Kalbinde yankılanan bir isim, aklını sürekli meşgul eden bir yüz... Ancak, onu unutmak senin için adeta çocuk oyuncağı. Sanki bir rüzgar esip geçmiş gibi, sanki hiçbir zaman hayatında olmamış gibi... Bu ne büyük bir beceri, ne olağanüstü bir yetenek! Onu unutmak, sanki bir filmi geri sarıp baştan izlemek gibi. Tüm o sahneler, tüm o anılar, bir anda yok oluyor. Ve sen, sanki hiçbir şey olmamış gibi, hayatına devam ediyorsun. Bu, belki de bir savunma mekanizması. Belki de kalbinin onunla başa çıkmak için bulduğu bir yol. Kim bilir? Ancak, bu durum senin için o kadar kolay ki, etrafındakilerin aklını hayrete düşürüyor. Onu unutmak, senin için adeta bir sanat. Bir ressamın tuvaline dökülen renkler gibi, sen de onu hafızandan silip atıyorsun. Ve bu, senin için o kadar kolay ki, adeta bir sihirbazın hileleri gibi...

Onu unutmak senin için çok zor!

Bazı insanlar vardır ki, hayatınıza öyle bir girdiklerinde, onları unutmak adeta imkansız bir görev haline gelir. Onlar, kalbinizin en derin köşelerine öyle bir yerleşirler ki, her anı, her hatırası, her sözü hala tazeliğini korur. Onları unutmak, bir dağın altından geçmek kadar zor, belki de daha da zordur. Onların hayatınıza girişi, bir film sahnesi gibi dramatik olabilir; belki de bir anda, hiç beklemediğiniz bir anda karşınıza çıkarlar ve hayatınızı baştan sona değiştirirler. Ya da belki de yavaş yavaş, adım adım hayatınıza girerler; her geçen gün biraz daha fazla yer kaplarlar kalbinizde. Bu kişilerin sözleri, hatıraları, anıları... Her biri, kalbinizde öyle bir yer edinir ki, onları unutmak adeta imkansız hale gelir. Her bir sözleri, her bir hatıraları, her bir anıları... Hala tazeliğini korur, hala kalbinizde canlıdır. Onları unutmak, bir dağın altından geçmek kadar zor, belki de daha da zordur.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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