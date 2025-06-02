Evet/Hayır Testine Göre Sen İkon musun?
Her girdiğin ortamda dikkatleri üzerine mi çekiyorsun, yoksa kendi halinde ama etkileyici biri misin?
Tarzın, duruşun, enerjin… Belki de sen farkında olmadan tam bir ikonsun!
Bu eğlenceli Evet/Hayır testiyle ışığını ölçüyoruz.
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1. Her girdiğin ortamda dikkatlerin üzerine toplandığını hissediyor musun?
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2. Kendi tarzını yaratmayı ve başkalarının seni taklit ettiğini fark etmeyi seviyor musun?
3. İnsanlar sosyal medyada paylaştığın şeyleri merakla bekliyor mu?
4. Bazen sadece varlığınla bile bir şeyleri değiştirdiğini düşündüğün oluyor mu?
5. Kendine has bir cümlen, tavrın var mı?
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6. Moda, müzik ya da pop kültür konularında çevrenden sıkça fikir alınıyor musun?
7. Kararlarınla cesur ve kural tanımaz biri olarak tanımlanır mısın?
8. Kalabalık içinde bile fark edilmek seni şaşırtmıyor mu?
9. Arkadaşların genellikle sen bir şey aldıktan sonra o şeyi almak isterler mi?
10. Son olarak kıyafetleri üzerinde iyi taşıdığını düşünüyor musun?
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Sen ikonsun!
Sen ikon değilsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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