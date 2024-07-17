Onların Özgür Oldukları Yer Mutfak: Yemekleriyle Adeta Bir Sanat Eseri Oluşturan 11 Şef
Onların Özgür Oldukları Yer Mutfak: Yemekleriyle Adeta Bir Sanat Eseri Oluşturan 11 Şef
Her biri kendi tarzını çeşitli lezzetlerle harmanlayarak damaklarda unutulmaz izler bırakan ve yemeklerindeki ustalıklarıyla adeta sanat eserlerine imza atan 11 şefi gelin, birlikte tanıyalım!
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1. Gordon Ramsay
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2. Massimo Bottura
3. Dominique Crenn
4. René Redzepi
5. Heston Blumenthal
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6. Niki Nakayama
7. Joan Roca
8. Grant Achatz
9. Alice Waters
10. Thomas Keller
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