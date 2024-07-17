Onların Özgür Oldukları Yer Mutfak: Yemekleriyle Adeta Bir Sanat Eseri Oluşturan 11 Şef

Toplamda on yedi Michelin yıldızına sahip olan ünlü İngiliz şef Gordon Ramsay, sert mizacı ve eleştirileriyle tanınsa da mutfakta gerçek bir sanatçı. Fransız ve İngiliz mutfağını harmanladığı modern yaklaşımlarıyla bilinen Ramsay'in imza yemeği olan Beef Wellington, hem göze hem damağa hitap eden bir şaheser.