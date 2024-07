Onların Özgür Oldukları Yer Mutfak: Yemekleriyle Adeta Bir Sanat Eseri Oluşturan 11 Şef

Katalan mutfağını modern tekniklerle harmanlayarak sunan Joan Roca'nın 'El Celler de Can Roca ' restoranı, dünyanın en iyi restoranları arasında gösterilmişti. Joan, Josep and Jordi kardeşlerin birlikte çalıştıkları restoranda imza yemekleri olan 'Soil and Oyster', hem görsel hem de lezzet olarak oldukça etkileyici duruyor.