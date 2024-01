Önceki Hayatında Cinsiyetin Neydi?

Sen önceki yaşamında kadındın. Evet, reenkarnasyon konusunda bir inancın varsa, bir kadın olduğunu söylemek hiç de yanlış olmayabilir. İçinde, kalbinin derinliklerinde, birtakım doğrular var. Bunlar, senin doğruların. Onları takip ediyorsun, onlara tutunuyorsun ve onlarla yaşamını şekillendiriyorsun. Hayallerin var, hayallerin... Onlar senin en büyük motivasyon kaynağın. Onlar seni sabahları yataktan kalkmaya iten, geceleri uykusuz bırakan, her zaman bir adım daha ileri gitmene yardımcı olan şeyler. Sen bir hayalperestsin ve bu senin en güzel yanın. Ama hayalperest olmanın yanında, biraz hassassın da. Küçük şeyler seni kolayca etkileyebilir, bir çiçeğin soluşu, bir kuşun uçuşu, bir çocuğun gülüşü... Her şey senin duygusal dünyanda derin izler bırakabilir. Ama bu hassasiyetin, seni daha da güçlü kılıyor. Çünkü her ne kadar hassas olsan da, cesaretle dolusun. Cesaretin, sınırlarını aşmana, özgürlüğünü elde etmene yardımcı oluyor. Kendini ve özgürlüğünü sınırlandırmıyorsun, çünkü biliyorsun ki, özgürlük en değerli hazine. Ve bu hazineyi sadece kendine saklamıyorsun, başkalarının da özgürlüğüne saygı gösteriyorsun. Çünkü biliyorsun ki, herkesin özgür olması gerekiyor. Ve bu, senin en güzel yanların arasında.