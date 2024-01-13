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Önceki Hayatında Cinsiyetin Neydi?

Önceki Hayatında Cinsiyetin Neydi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
13.01.2024 - 11:01

Önceki hayatında hangi cinsiyete sahiptin?

Haydi testeee!

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1. Yaşını öğrenebilir miyiz?

2. Öncelikle önceki yaşama inanıyor musun?

3. En sık gördüğün rüyayı sana sorsak?

3. En sık gördüğün rüyayı sana sorsak?

4. Hangi koku seni çocukluğuna götürür?

5. Peki sende bu özelliklerden hangisi var?

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6. En çok neyden korkuyorsun?

6. En çok neyden korkuyorsun?

7. Peki hissettiğin bir rakamı seçer misin?

8. Son olarak doğduğun ayı seçer misin?

Sen önceki hayatında "Kadın"dın!

Sen önceki yaşamında kadındın. Evet, reenkarnasyon konusunda bir inancın varsa, bir kadın olduğunu söylemek hiç de yanlış olmayabilir. İçinde, kalbinin derinliklerinde, birtakım doğrular var. Bunlar, senin doğruların. Onları takip ediyorsun, onlara tutunuyorsun ve onlarla yaşamını şekillendiriyorsun. Hayallerin var, hayallerin... Onlar senin en büyük motivasyon kaynağın. Onlar seni sabahları yataktan kalkmaya iten, geceleri uykusuz bırakan, her zaman bir adım daha ileri gitmene yardımcı olan şeyler. Sen bir hayalperestsin ve bu senin en güzel yanın. Ama hayalperest olmanın yanında, biraz hassassın da. Küçük şeyler seni kolayca etkileyebilir, bir çiçeğin soluşu, bir kuşun uçuşu, bir çocuğun gülüşü... Her şey senin duygusal dünyanda derin izler bırakabilir. Ama bu hassasiyetin, seni daha da güçlü kılıyor. Çünkü her ne kadar hassas olsan da, cesaretle dolusun. Cesaretin, sınırlarını aşmana, özgürlüğünü elde etmene yardımcı oluyor. Kendini ve özgürlüğünü sınırlandırmıyorsun, çünkü biliyorsun ki, özgürlük en değerli hazine. Ve bu hazineyi sadece kendine saklamıyorsun, başkalarının da özgürlüğüne saygı gösteriyorsun. Çünkü biliyorsun ki, herkesin özgür olması gerekiyor. Ve bu, senin en güzel yanların arasında.

Sen önceki hayatında "Erkek"tin!

Sen önceki hayatında erkektin. Belki de olaylara daha objektif, belki biraz daha mantıksal yaklaşmanın nedeni bu olabilir. Reenkarnasyona inanan biriysen, şaşırtıcı olmasa gerek ki senin bir önceki hayatında erkek olma ihtimalin var. Hiçbir zaman kendini zayıf ya da savunmasız hissetmedin. Her zaman içindeki gücü hissettin ve bu gücün arkasında durdun. Ancak bu gücünü gösterirken, duygularını bir kenara atmamayı da başardın. Yani, sen aynı zamanda duygularını da korkusuzca ifade edebilen birisin. Bir yandan güçlü, özgüvenli ve mantıklı, diğer yandan duygusal ve hassas olabilmek... İşte bu, senin bir önceki yaşamında erkek olduğunu düşündüren özelliklerin. Belki de bir önceki yaşamında erkek olman, senin bu hayatta bu dengeyi sağlayabilmeni kolaylaştırdı. Kendini kimi zaman çok sert kimi zaman ise bir pamuk kadar yumuşak hissettin. Çünkü duyguların çok fazla gelgitli ve değişken. Senin hayatında çok fazla ikilem ve çok fazla duygu değişimi var.

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