Önceki Hayatında Cinsiyetin Neydi?
Önceki Hayatında Cinsiyetin Neydi?
Önceki hayatında hangi cinsiyete sahiptin?
Haydi testeee!
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1. Yaşını öğrenebilir miyiz?
2. Öncelikle önceki yaşama inanıyor musun?
3. En sık gördüğün rüyayı sana sorsak?
4. Hangi koku seni çocukluğuna götürür?
5. Peki sende bu özelliklerden hangisi var?
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6. En çok neyden korkuyorsun?
7. Peki hissettiğin bir rakamı seçer misin?
8. Son olarak doğduğun ayı seçer misin?
Sen önceki hayatında "Kadın"dın!
Sen önceki hayatında "Erkek"tin!
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