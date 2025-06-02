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Olympiakos Başkanından Şok İstek: "Ergin Ataman Tutuklanmalı"

Olympiakos Başkanından Şok İstek: "Ergin Ataman Tutuklanmalı"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.06.2025 - 13:58

Ergin Ataman, Panathinaikos ve A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü olarak önemli bir çıkış yaptı. Ataman, Olympiakos-Panathinaikos eşlşemesinde Türkiye’ye yönelik hakaretlere sessiz kalmayacaklarını belirtti. 'Türkiye’ye kimse küfredemez' diyen Ataman, sert açıklamalar yapmıştı.

Şimdi de Olympiakos cephesinden cevap geldi.

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Ergin Ataman, Türkiye'ye edilen küfürler sonrasında çıldırdı.

Ergin Ataman, Türkiye'ye edilen küfürler sonrasında çıldırdı.

Dün oynanan maçın ardından Ataman sert bir açıklamaya imza atmıştı. Türkiye için yapılan küfürlü tezahürata tepki gösteren Ergin Ataman, 'Hiç kimse benim ülkeme 'F..k you' diyemez. Hiç kimse diyemez! Bana 'F..k you' diyebilirler, Panathinaikos'a diyebilirler ama hiç kimse 'F..k you Türkiye' diyemez. İkinci teknik faulü bu yüzden aldım' ifadelerini kullandı.

Olympiakos cephesinden Ataman'a suçlama

Olympiakos cephesinden Ataman'a suçlama

Olympiakos’un basketbol şubesinin sahipleri Angelopoulos kardeşler, gerilim yüklü maç sonu Yunanistan Devlet Televizyonu'na konuştu. Kardeşlerden biri olan Panagiotis Angelopoulos, 'Kulüp olarak şiddeti körüklüyorlar, bu final serisi nasıl sona erecek bilmiyorum. Hem Ataman’ın, hem de Giannakopoulos’un yaptıkları kabul edilemez' açıklaması dikkat çekti. OAKA’da çarşamba oynanması planlanan üçüncü maç, devletin aldığı kararla ileri bir tarihe ertelendi. Eğer ortam yatışmazsa, final serisinin tamamen iptal edilmesi de gündeme gelebilir.

"Ataman tıutuklanmalı"

"Ataman tıutuklanmalı"

Panagiotis Angelopoulos, Ergin Ataman’ın tutuklanması gerektiğini belirterek 'Ataman, Olympiakos taraftarına küfür etti. Kimse Olympiakos taraftarına küfür edemez. Ataman’ın tutuklanması lazım, yabancı bir ülkede çalışıyor.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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