Olympiakos Başkanından Şok İstek: "Ergin Ataman Tutuklanmalı"

Dün oynanan maçın ardından Ataman sert bir açıklamaya imza atmıştı. Türkiye için yapılan küfürlü tezahürata tepki gösteren Ergin Ataman, 'Hiç kimse benim ülkeme 'F..k you' diyemez. Hiç kimse diyemez! Bana 'F..k you' diyebilirler, Panathinaikos'a diyebilirler ama hiç kimse 'F..k you Türkiye' diyemez. İkinci teknik faulü bu yüzden aldım' ifadelerini kullandı.