Olympiakos Başkanından Şok İstek: "Ergin Ataman Tutuklanmalı"
Ergin Ataman, Panathinaikos ve A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü olarak önemli bir çıkış yaptı. Ataman, Olympiakos-Panathinaikos eşlşemesinde Türkiye’ye yönelik hakaretlere sessiz kalmayacaklarını belirtti. 'Türkiye’ye kimse küfredemez' diyen Ataman, sert açıklamalar yapmıştı.
Şimdi de Olympiakos cephesinden cevap geldi.
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Ergin Ataman, Türkiye'ye edilen küfürler sonrasında çıldırdı.
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Olympiakos cephesinden Ataman'a suçlama
"Ataman tıutuklanmalı"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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