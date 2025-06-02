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Beşiktaş'ı Dördüncü Yapan Gole Nihat Kahveci'nin Tepkisi: "Listen To Me"

Beşiktaş'ı Dördüncü Yapan Gole Nihat Kahveci'nin Tepkisi: "Listen To Me"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.06.2025 - 10:47

Beşiktaş, Bodrumspor'u 4-0 yenerken son düdük çaldığında puan durumunda üçüncü sıradaydı. Ancak Kayserispor'un 1-0 önde girdiği maçta art arda yediği iki gol Samsunspor'u üçüncü yaptı. 

Bu duruma canlı yayında denk gelen Nihat Kahveci'nin tepkileri dikkat çekti. Kahveci, üçüncülüğü Samsunspor'un hak ettiğini söyledi.

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Her şey iki dakikada değişti.

Her şey iki dakikada değişti.

Beşiktaş rahat bir skorla Bodrumspor'u 4-0 yendi. Maçın son düdüğü çaldığında Samsunspor, Kayserispor karşısında 1-0 gerideydi. 90+5'te 1-0 geride olan Samsunspor'a bir mucize gerekiyordu ve o mucize oldu. 90+6 ve 90+8'de gelen iki golle Samsunspor 2-1 öne geçti ve üçüncülük koltuğunu geri aldı.

Nihat Kahveci ve Nebil Evren bu anları canlı şekilde yorumladı.

Nihat Kahveci ve Nebil Evren bu anları canlı şekilde yorumladı.

Nebil Evren'in 'bir mucize olmazsa' diyerek başladığı an Nihat Kahveci'nin Samsunspor'a tebriği ile sonlandı. Kahveci, 1-1 olduğunda 'Beşiktaşlılara rahat yok' dedikten sonra gelen gole İngilizce tepkisiyle dikkat çekti.

Nihat Kahveci'nin tepkisini buradan izleyebilirsiniz:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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