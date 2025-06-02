Beşiktaş'ı Dördüncü Yapan Gole Nihat Kahveci'nin Tepkisi: "Listen To Me"

Beşiktaş rahat bir skorla Bodrumspor'u 4-0 yendi. Maçın son düdüğü çaldığında Samsunspor, Kayserispor karşısında 1-0 gerideydi. 90+5'te 1-0 geride olan Samsunspor'a bir mucize gerekiyordu ve o mucize oldu. 90+6 ve 90+8'de gelen iki golle Samsunspor 2-1 öne geçti ve üçüncülük koltuğunu geri aldı.