Beşiktaş'ı Dördüncü Yapan Gole Nihat Kahveci'nin Tepkisi: "Listen To Me"
Beşiktaş, Bodrumspor'u 4-0 yenerken son düdük çaldığında puan durumunda üçüncü sıradaydı. Ancak Kayserispor'un 1-0 önde girdiği maçta art arda yediği iki gol Samsunspor'u üçüncü yaptı.
Bu duruma canlı yayında denk gelen Nihat Kahveci'nin tepkileri dikkat çekti. Kahveci, üçüncülüğü Samsunspor'un hak ettiğini söyledi.
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Her şey iki dakikada değişti.
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Nihat Kahveci ve Nebil Evren bu anları canlı şekilde yorumladı.
Nihat Kahveci'nin tepkisini buradan izleyebilirsiniz:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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