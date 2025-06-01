Olympiakos - Panathinaikos Maçında Teknik Faul Alan Ergin Ataman "Kimse Benim Ülkeme Küfredemez" Dedi
Final Four'da şampyionluk hedefleyen ancak Fenerbahçe'ye kaybeden Ergin Ataman, Olympiakos'a da yenilince Panathinaikos ile 4.olmuştu.
Tüm konsantrasyonu ile lige dönen Ataman, bugün de Olympiakos'a 91-83 kaybetti. Ataman, teknik faul aldı ve maç sonunda sert açıklamalarda bulundu. Ataman, 'kimse benim ülkeme küfredemez' dedi.
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Yunanistan Basketbol Ligi'nde Ataman'ı çıldırttılar.
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"Kimse benim ülkeme küfredemez"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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