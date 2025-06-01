Olympiakos - Panathinaikos Maçında Teknik Faul Alan Ergin Ataman "Kimse Benim Ülkeme Küfredemez" Dedi

Final Four'da şampyionluk hedefleyen ancak Fenerbahçe'ye kaybeden Ergin Ataman, Olympiakos'a da yenilince Panathinaikos ile 4.olmuştu.

Tüm konsantrasyonu ile lige dönen Ataman, bugün de Olympiakos'a 91-83 kaybetti. Ataman, teknik faul aldı ve maç sonunda sert açıklamalarda bulundu. Ataman, 'kimse benim ülkeme küfredemez' dedi.