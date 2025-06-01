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Olympiakos - Panathinaikos Maçında Teknik Faul Alan Ergin Ataman "Kimse Benim Ülkeme Küfredemez" Dedi

Olympiakos - Panathinaikos Maçında Teknik Faul Alan Ergin Ataman "Kimse Benim Ülkeme Küfredemez" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.06.2025 - 00:21

Final Four'da şampyionluk hedefleyen ancak Fenerbahçe'ye kaybeden Ergin Ataman, Olympiakos'a da yenilince Panathinaikos ile 4.olmuştu.

Tüm konsantrasyonu ile lige dönen Ataman, bugün de Olympiakos'a 91-83 kaybetti. Ataman, teknik faul aldı ve maç sonunda sert açıklamalarda bulundu. Ataman, 'kimse benim ülkeme küfredemez' dedi.

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Yunanistan Basketbol Ligi'nde Ataman'ı çıldırttılar.

Yunanistan Basketbol Ligi'nde Ataman'ı çıldırttılar.

Yunanistan'daki finalde Olympiakos'a 91-83 kaybeden Ataman  seride durumu 1-1'e getiren Olympiakos maçın ardından sert açıklamalar yaptı. Ataman, basın ordusuna karşı verdiği demeçte neden teknik faul aldığını açıkladı.

"Kimse benim ülkeme küfredemez"

"Kimse benim ülkeme küfredemez"

Ergin Ataman, Olympiakos taraftarının küfürlerine sinirlenerek, 'Hiç kimse benim ülkeme 'Fuck you' diyemez.

Bana 'Fuck you' diyebilirler, Panathinaikos'a diyebilirler ama hiç kimse 'Fuck you Türkiye' diyemez. Teknik faulü bu yüzden aldım.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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