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Şampiyonlar Ligi'ni Kazanan PSG Taraftarı Sokağa İndi Polisle Çatıştı

Şampiyonlar Ligi'ni Kazanan PSG Taraftarı Sokağa İndi Polisle Çatıştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.06.2025 - 00:07

PSG, tarihi bir başarıyla kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Inter'i 5-0 yenerek kupayı kazanan Fransızlar, son düdükle birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Paris'teki taraftarlar da sokaklara döküldü. Ancak polisin sert müdahalesi ile başlayan olaylar çığrından çıktı. Ölü ve yaralıların olduğu olaylarda birçok gözaltı haberi de gelmeye devam ediyor.

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Kupa geldi, sokak karıştı.

Kupa geldi, sokak karıştı.

Paris'te PSG taraftarları, şampiyonluk sevincini Parc des Princes çevresinde ve kentin çeşitli noktalarında havai fişeklerle kutladı. Coşkulu kalabalığın görüntüleri sosyal medyada geniş yer bulurken, özellikle Şanzelize Caddesi’nde yoğunluk yaşandı. Polis, kalabalığı dağıtmak amacıyla biber gazı ve copla müdahalede bulununca kutlama olaylara dönüştü.

2 ölü var.

2 ölü var.

Fransa İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, PSG'nin Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası düzenlenen kutlamalar ciddi olaylara sahne oldu. Kutlamalar sırasında 2 kişi hayatını kaybederken, 192 kişi yaralandı. Ülke genelinde 264 araç dahil toplam 692 yangın bildirildi. Olaylar sırasında 7 itfaiyeci ve 22 polis memuru yaralandı. Güvenlik güçleri 560’tan fazla kişiyi gözaltına aldı.

Bakan taraftarlara "barbar" dedi ve tepki çekti.

Bakan taraftarlara "barbar" dedi ve tepki çekti.

Fransa İçişleri Bakanı Retailleau, PSG'nin Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası yaşanan olaylara ilişkin X platformunda açıklama yaptı. Gerçek taraftarların heyecanla maçı izlediğini vurgulayan Retailleau, 'Aynı anda bazı barbarlar suç işlemek ve güvenlik güçlerini provoke etmek için sokaklara çıktı' dedi. Güvenlik birimlerine, bu tür eylemlere karşı sert ve kararlı şekilde müdahale etmeleri yönünde talimat verdiğini belirtti. Kutlamaların, hiçbir değere saygı duymayan küçük bir azınlığın şiddet eylemleriyle gölgelenmesini kabul edilemez bulduğunu ifade etti.

Macron, mağdur esnafı düşündüğünü söyledi.

Macron, mağdur esnafı düşündüğünü söyledi.

Macron yaptığı açıklamada yaşananları kınadı: 

“Yaşanan şiddetli çatışmalar kabul edilemez (…) Ulus yas tutuyor; elbette ki, sevinç yaşamaları gerekirken trajediyle yüzleşen aileleri, zarar gören ve bu şiddetin mağduru olan esnafları düşünüyorum,”  

Macron, devletin tüm birimlerinin seferber edilmesini de hatırlatarak tebrik etti. 

Macron, “Bu olaylar son derece ciddi ve kabul edilemez (…) Devletin cevabı gereken düzeyde olacaktır. Sorumluların peşine düşeceğiz, cezalandıracağız, tavizsiz olacağız. Futbol, böyle bir şey değil,” diye ekledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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