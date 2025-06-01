Şampiyonlar Ligi'ni Kazanan PSG Taraftarı Sokağa İndi Polisle Çatıştı
PSG, tarihi bir başarıyla kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Inter'i 5-0 yenerek kupayı kazanan Fransızlar, son düdükle birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Paris'teki taraftarlar da sokaklara döküldü. Ancak polisin sert müdahalesi ile başlayan olaylar çığrından çıktı. Ölü ve yaralıların olduğu olaylarda birçok gözaltı haberi de gelmeye devam ediyor.
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Kupa geldi, sokak karıştı.
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2 ölü var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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