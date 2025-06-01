Şampiyonlar Ligi'ni Kazanan PSG Taraftarı Sokağa İndi Polisle Çatıştı

PSG, tarihi bir başarıyla kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Inter'i 5-0 yenerek kupayı kazanan Fransızlar, son düdükle birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Paris'teki taraftarlar da sokaklara döküldü. Ancak polisin sert müdahalesi ile başlayan olaylar çığrından çıktı. Ölü ve yaralıların olduğu olaylarda birçok gözaltı haberi de gelmeye devam ediyor.