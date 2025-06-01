Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir Hangi Kupada Oynayacak?
Süper Lig bugün oynanan iki maçla noktalandı ve lig üçüncü ile dördüncüsü belirlendi.
Samsunspor ligi üçüncü tamamlarken Beşiktaş ligi dördüncü noktaladı. Beşiktaş bir dizi avantajdan olurken, Avrupa'da da önemli bir dezavantajla ilerleyecek. Bununla birlikte Avrupa'da mücadele edecek beş takımımızın turları belli oldu.
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Süper Lig'de son maçlarla birlikte sıralama tamamlandı.
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Şampiyonlar Ligi'nde iki takımımız olacak.
Samsunspor ve Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde olacak.
Başakşehir bir kez daha Konferans Ligi'nde...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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