Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir Hangi Kupada Oynayacak?

Süper Lig bugün oynanan iki maçla noktalandı ve lig üçüncü ile dördüncüsü belirlendi.

Samsunspor ligi üçüncü tamamlarken Beşiktaş ligi dördüncü noktaladı. Beşiktaş bir dizi avantajdan olurken, Avrupa'da da önemli bir dezavantajla ilerleyecek. Bununla birlikte Avrupa'da mücadele edecek beş takımımızın turları belli oldu.

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