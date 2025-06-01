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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir Hangi Kupada Oynayacak?

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir Hangi Kupada Oynayacak?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.06.2025 - 22:01

Süper Lig bugün oynanan iki maçla noktalandı ve lig üçüncü ile dördüncüsü belirlendi. 

Samsunspor ligi üçüncü tamamlarken Beşiktaş ligi dördüncü noktaladı. Beşiktaş bir dizi avantajdan olurken, Avrupa'da da önemli bir dezavantajla ilerleyecek. Bununla birlikte Avrupa'da mücadele edecek beş takımımızın turları belli oldu. 

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Süper Lig'de son maçlarla birlikte sıralama tamamlandı.

Süper Lig'de son maçlarla birlikte sıralama tamamlandı.

Sıralamada Avrupa'ya gidecek takımların yeri ve puanı şu şekilde oldu. 

1 Galatasaray 95 Puan

2 Fenerbahçe 84 Puan

3 Samsunspor 64 Puan

4 Beşiktaş 62 Puan

5 Başakşehir 54 Puan

Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlar ve turlar da belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde iki takımımız olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde iki takımımız olacak.

Şampiyon Galatasaray, direkt olarak lig aşamasından başlayarak büyük bir avantajın sahibi olacak ve ülkemizi bu ligde temsil etmesi garanti. 

Ligi 2. bitiren temsilcimiz Fenerbahçe ise 2. Ön Eleme Turu'nda oynayacak. Fenerbahçe 3. Ön Eleme ve Play Off turları oynayacak bu aşamaları geçerse.

Samsunspor ve Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde olacak.

Samsunspor ve Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde olacak.

Sezonun son haftası büyük bir heyecana sahne oldu. Beşiktaş ve Samsunspor üçüncülük bileti için kritik maçlara çıktı ve gülen taraf Samsunspor oldu.

Samsunspor, 3. olmanın avantajıyla Avrupa Ligi'ne Play Off turundan başlayacak. 

Beşiktaş ise Avrupa Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu'ndan turnuvaya dahil olacak.

Başakşehir bir kez daha Konferans Ligi'nde...

Başakşehir bir kez daha Konferans Ligi'nde...

Lig beşincisi Başakşehir bu sezon da Konferans Ligi'nde olacak. İstanbul ekibi bu kupaya 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak. 

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nden elenirse Avrupa Ligi'nde lig aşamasına direkt katılacak, Samsunspor ise Avrupa Ligi'nde Play Off turundan elenirse Konferans Ligi'nde lig aşamasından dahil olacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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