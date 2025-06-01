Beşiktaş, Ligi 4.Bitirerek Gelecek Sezon İçin Önemli Avantajları Kaybetti

iki takım da ligi 1 Haziran'da bitirdi. Ancak Samsunspor ilk resmi maçına 21 Ağustos'ta çıkacak.

Ancak dördüncü Beşiktaş'ın ilk resmi maçı Avrupa Ligi ön elemesi olacak ve tur maçları 24 Temmuz gibi erken bir tarihte olacak. Bu nedenle Beşiktaş daha erken toplanarak antrenmanlara başlamış olacak.