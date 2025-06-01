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Beşiktaş, Ligi 4.Bitirerek Gelecek Sezon İçin Önemli Avantajları Kaybetti

Beşiktaş, Ligi 4.Bitirerek Gelecek Sezon İçin Önemli Avantajları Kaybetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.06.2025 - 21:27

Sezonun son iki maçı bugün oynandı. 3 ve 4.sıralar için oynanan maçlarda Beşiktaş ve Samsunspor kritik maçlara çıktı.

Beşiktaş deplasmanda Bodrumspor'u 4-0 yenerken, Samsunspor son iki dakika golleriyle Kayserispor'u 2-1 yendi. 

Bu sonuçlar Samsunspor'u üçüncü sırada tutarken Beşiktaş ligi dördüncübitirdi. İki sıra arasında ise dağlar kadar fark var. İşte Beşiktaş'ın kaybettikleri.

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Para ödülünde büyük fark var!

Para ödülünde büyük fark var!

Beşiktaş ve Samsunspor'un sıralamalardaki durumları kazandıkları para ödülünü de değiştirdi. 

3. Samsunspor lig sıralamasıyla 42.6 milyon TL kazandı.

Beşiktaş ise 4. olarak 14.3 milyon aldı. Beşiktaş yaklaşık 30 milyon Lira kaybetti.

Beşiktaş fazla maç oynayacak.

Beşiktaş fazla maç oynayacak.

İki takım da Avrupa Ligi'ne gidecek. Ancak Samsunspor üçüncü olduğu için Avrupa Ligi'ne Play Off turundan başlayacak. 

Beşiktaş ise 2. Ön Eleme turundan başlayacak.

Beşiktaş tüm yazı kamp ve maçlarla geçirecek.

Beşiktaş tüm yazı kamp ve maçlarla geçirecek.

iki takım da ligi 1 Haziran'da bitirdi. Ancak Samsunspor ilk resmi maçına 21 Ağustos'ta çıkacak. 

Ancak dördüncü Beşiktaş'ın ilk resmi maçı Avrupa Ligi ön elemesi olacak ve tur maçları 24 Temmuz gibi erken bir tarihte olacak. Bu nedenle Beşiktaş daha erken toplanarak antrenmanlara başlamış olacak.

Beşiktaş, Süper Kupa'da yok!

Beşiktaş, Süper Kupa'da yok!

Süper Kupa yeni formatıyla dört takımla oynanacak. 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe olarak ilk iki belliydi. Türkiye Kupası'nı kazandığı için Trabzonspor da bu bileti almıştı. Üçüncü bilet lig üçüncüsünün olacaktı. Samsunspor, Beşiktaş'ın elinden bu imkanı da aldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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