Beşiktaş, Ligi 4.Bitirerek Gelecek Sezon İçin Önemli Avantajları Kaybetti
Sezonun son iki maçı bugün oynandı. 3 ve 4.sıralar için oynanan maçlarda Beşiktaş ve Samsunspor kritik maçlara çıktı.
Beşiktaş deplasmanda Bodrumspor'u 4-0 yenerken, Samsunspor son iki dakika golleriyle Kayserispor'u 2-1 yendi.
Bu sonuçlar Samsunspor'u üçüncü sırada tutarken Beşiktaş ligi dördüncübitirdi. İki sıra arasında ise dağlar kadar fark var. İşte Beşiktaş'ın kaybettikleri.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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