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Beşiktaş, Bodrumspor Deplasmanında 4 Gol Atmasına Rağmen Üçüncü Olamadı

Beşiktaş, Bodrumspor Deplasmanında 4 Gol Atmasına Rağmen Üçüncü Olamadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.06.2025 - 21:01

Sezonun son iki maçı bugün oynandı. Beşiktaş, Bodrumspor deplasmanına çıktı. Samsunspor ise evinde Kayserispor'u ağırladı. 

İki maçın sonucunda lig üçüncüsü ve dördüncüsü belirleneceği için maçlar aynı saatte başladı. 

Bu iki randevuda gülen Samsunspor oldu.

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Sezon Bodrum'da tamamlandı.

Sezon Bodrum'da tamamlandı.

Beşiktaş ligin son maçında ligden düşmesi kesinleşen Bodrumspor'a konuk oldu. Genç golcü Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yıldızlaştığı günde siyah beyazlılar bol gollü bir galibiyet elde etti.

4 golle 3 puan...

4 golle 3 puan...

Beşiktaş, Mustafa Erhan'ın 12 ve 45.dakikadaki golleri Fernandes'in 27.dakikada golü ve Joao Mario'nun 71'de gelen penaltısıyla sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ligi dördüncü bitirdi.

Ligi dördüncü bitirdi.

Samsunspor, Kayserispor karşısında 1-0 mağlupken 90+5 ve 90+6'da attığı gollerle 2-1 kazandı. Bu sonuça Beşiktaş'ın dört gollü galibiyeti siyah beyazlıları üçüncü sıraya taşımaya yetmedi. Beşiktaş ligi dördüncü tamamladı. 

Bu üçüncü olsaydı:

42.6 milyon TL sıralama ödülü alacaktı.

UEFA Avrupa Ligi’ne Play-Off Turu‘ndan katılım hakkı kazanacaktı.

İlk resmi maçına 21 Ağustos tarihinde çıkacaktı.

Süper Kupa mücadelesine katılma hakkı elde edecekti.

Dördüncü olarak: 

14.3 milyon TL sıralama ödülü ile yetinilecek.

UEFA Avrupa Ligi’ne 2. Eleme Turu‘ndan başlamak zorunda kalınacak.

İlk resmi maçına 24 Temmuz gibi erken bir tarihte çıkılacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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