Beşiktaş, Bodrumspor Deplasmanında 4 Gol Atmasına Rağmen Üçüncü Olamadı
Sezonun son iki maçı bugün oynandı. Beşiktaş, Bodrumspor deplasmanına çıktı. Samsunspor ise evinde Kayserispor'u ağırladı.
İki maçın sonucunda lig üçüncüsü ve dördüncüsü belirleneceği için maçlar aynı saatte başladı.
Bu iki randevuda gülen Samsunspor oldu.
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Sezon Bodrum'da tamamlandı.
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4 golle 3 puan...
Ligi dördüncü bitirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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