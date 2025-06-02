Avrupa Ligi'ne Katılan Beşiktaş'ın Muhtemel Rakipleri Belli Oldu
Beşiktaş, Süper Lig’i dördüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi play-off etabında mücadele etme hakkı kazandı. Siyah-beyazlıları bu turda zorlu rakipler bekliyor. Kura çekiminde güçlü takımlarla eşleşme ihtimali bulunan Beşiktaş’ı zorlu bir eleme süreci bekliyor. Avrupa arenasında yoluna devam etmek isteyen İstanbul temsilcisi, hazırlıklarını bu doğrultuda şekillendirecek.
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Beşiktaş iki dakikada üçüncülükten düştü.
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Avrupa Ligi'nde ön eleme oynayacak.
Zorlu rakipler var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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