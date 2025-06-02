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Avrupa Ligi'ne Katılan Beşiktaş'ın Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

Avrupa Ligi'ne Katılan Beşiktaş'ın Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.06.2025 - 09:36

Beşiktaş, Süper Lig’i dördüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi play-off etabında mücadele etme hakkı kazandı. Siyah-beyazlıları bu turda zorlu rakipler bekliyor. Kura çekiminde güçlü takımlarla eşleşme ihtimali bulunan Beşiktaş’ı zorlu bir eleme süreci bekliyor. Avrupa arenasında yoluna devam etmek isteyen İstanbul temsilcisi, hazırlıklarını bu doğrultuda şekillendirecek.

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Beşiktaş iki dakikada üçüncülükten düştü.

Beşiktaş iki dakikada üçüncülükten düştü.

Beşiktaş dün gece soyunma odasına üçüncü olarak girdi. Ancak Samsun'dan gelen son iki dakikada gelen iki gol tüm planları bozdu. Samsunspor üçüncü sıraya çıkarken Beşiktaş dördüncü oldu.

Avrupa Ligi'nde ön eleme oynayacak.

Avrupa Ligi'nde ön eleme oynayacak.

Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılacak. Temmuz ayının ortalarında ilk resmi maçını oynayacak Beşiktaş kamp programını da buna göre şekillendirecek. 

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri de belli oldu.

Zorlu rakipler var.

Zorlu rakipler var.

Beşiktaş sezonu erken açacak ve ilk turlarda güçlü takımlarla karşılaşacak. Muhtemel rakipler şunlar: 

Shakhtar Donetsk

Braga

Midtjylland

Legia Varşova

Anderlecht

Partizan

Sheriff

Lugano

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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