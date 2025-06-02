Osimhen'in Galatasaray'da Kalmak İçin İstekleri Belli Oldu
Victor Osimhen’in geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, yıldız golcüye Suudi Arabistan’dan cazip teklifler olduğu konuşuluyor. Galatasaray ise Nijeryalı forveti kadrosuna katmak için ısrarcı. Sarı-kırmızılılar, Osimhen’i ikna etmek adına temaslarını sıklaştırırken, oyuncunun talepleri de netleşmeye başladı. Transferin kaderi, yönetimin bu şartları karşılayıp karşılayamayacağına bağlı olacak.
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Osimhen kalacak mı gidecek mi?
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Napoli'den bonservisi alınması gerekiyor.
Peki Osimhen Galatasaray'dan ne istiyor?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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