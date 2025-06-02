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Osimhen'in Galatasaray'da Kalmak İçin İstekleri Belli Oldu

Osimhen'in Galatasaray'da Kalmak İçin İstekleri Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.06.2025 - 10:09

Victor Osimhen’in geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, yıldız golcüye Suudi Arabistan’dan cazip teklifler olduğu konuşuluyor. Galatasaray ise Nijeryalı forveti kadrosuna katmak için ısrarcı. Sarı-kırmızılılar, Osimhen’i ikna etmek adına temaslarını sıklaştırırken, oyuncunun talepleri de netleşmeye başladı. Transferin kaderi, yönetimin bu şartları karşılayıp karşılayamayacağına bağlı olacak.

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Osimhen kalacak mı gidecek mi?

Osimhen kalacak mı gidecek mi?

Napoli'den kiralık olarak gelen Osimhen ve Galatasaray'ın uyumu çok kısa sürede gerçekleşti ve taraftarın sevgilisi oldu. Müthiş performansla şampiyonlukta payı olan Osimhen'in kalıp kalmayacağı merak konusu.

Napoli'den bonservisi alınması gerekiyor.

Napoli'den bonservisi alınması gerekiyor.

Victor Osimhen için Napoli'nin belirlediği ve bir tülü geri adım atmadığı bonservis bedeli 75 milyon Euro oldu. Galatasaray bu rakamı düşürmeye çalışıyor ama İtalyanlar, Arabistan'dan bu paranın tek seferde ödenebilme ihtimali sebebiyle geri adım atmıyor.

Peki Osimhen Galatasaray'dan ne istiyor?

Peki Osimhen Galatasaray'dan ne istiyor?

Hasan Şaş, KAFA Sports'a yaptığı açıklamada, Victor Osimhen’in Galatasaray’dan talep ettiği kontrat detaylarını paylaştı. Hasan Şaş, 26 yaşındaki golcünün, 31 yaşına kadar sürecek 5 yıllık bir sözleşme ve yıllık 20 milyon Euro maaş talep ettiğini açıkladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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