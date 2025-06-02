Osimhen'in Galatasaray'da Kalmak İçin İstekleri Belli Oldu

Victor Osimhen için Napoli'nin belirlediği ve bir tülü geri adım atmadığı bonservis bedeli 75 milyon Euro oldu. Galatasaray bu rakamı düşürmeye çalışıyor ama İtalyanlar, Arabistan'dan bu paranın tek seferde ödenebilme ihtimali sebebiyle geri adım atmıyor.