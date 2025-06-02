onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Filenin Sultanları'nın İlk Hafta Kadrosunda Melissa Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve İlkin Aydın Yok

Filenin Sultanları'nın İlk Hafta Kadrosunda Melissa Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve İlkin Aydın Yok

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.06.2025 - 11:26

Yaz aylarının gelişiyle birlikte bir kez daha voleybol gündemine dönüyoruz. Filenin Sultanları bir kez daha bizi ekran başına kilitleyecek. 

Aday kadronun da açıklandığı haftada millilerimizi dört kritik maç bekliyor. ilk hafta açıklanan kadroda yıldız isimlerin olmaması dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk hafta kadrosu eve programı açıklandı.

İlk hafta kadrosu eve programı açıklandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) ilk ayağında Çin'de mücadele edecek. Filenin Sultanları'nın maç programı ve kadrosu da belirlendi. 

4 maça çıkacağımız Çİn etabında maçlarımız şu şekilde: 

 4 Haziran TSİ 06.30 x Fransa

6 Haziran TSİ 14.30 x  Tayland

7 Haziran TSİ 10.00 x  Polonya

8 Haziran TSİ 14.30 x  Çin

Kadro açıklandı:

Kadro açıklandı:

Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazı: Aleksia Karutasu

Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta Oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç

Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

Sürpriz isimler alınmadı.

Sürpriz isimler alınmadı.

Kadroya bazı isimleri dinlendirmek amacıyla eklenmedi. Geniş kadroda olmasına rağmen Çin'deki kadroya alınmayan isimler şu şekilde: 

  • Melissa Vargas

  • Zehra Güneş

  • Cansu Özbay

  • Ebrar Karakurt

  • Gizem Örge

  • İlkin Aydın

  • Sinead Jack Kısal

  • Ege Melisa Bükmen

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın