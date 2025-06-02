Filenin Sultanları'nın İlk Hafta Kadrosunda Melissa Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve İlkin Aydın Yok
Yaz aylarının gelişiyle birlikte bir kez daha voleybol gündemine dönüyoruz. Filenin Sultanları bir kez daha bizi ekran başına kilitleyecek.
Aday kadronun da açıklandığı haftada millilerimizi dört kritik maç bekliyor. ilk hafta açıklanan kadroda yıldız isimlerin olmaması dikkat çekti.
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İlk hafta kadrosu eve programı açıklandı.
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Kadro açıklandı:
Sürpriz isimler alınmadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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