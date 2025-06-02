Filenin Sultanları'nın İlk Hafta Kadrosunda Melissa Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve İlkin Aydın Yok

Yaz aylarının gelişiyle birlikte bir kez daha voleybol gündemine dönüyoruz. Filenin Sultanları bir kez daha bizi ekran başına kilitleyecek.

Aday kadronun da açıklandığı haftada millilerimizi dört kritik maç bekliyor. ilk hafta açıklanan kadroda yıldız isimlerin olmaması dikkat çekti.