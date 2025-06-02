Fenerbahçe'nin Vedası Olay Olmuştu, Tadic'in Vedası da Bugün Geldi

Tadic'in mesajında Ali Koç ve yönetime dair bir teşekkür notu paylaşmaması dikkat çekerken paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Unutulmaz iki yılın ardından bu muhteşem kulübe veda etme zamanı geldi. Fenerbahçe, kalbimde her zaman özel bir yere sahip olacak. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve perde arkasında emek veren herkese yürekten minnettarım. Gösterdiğiniz destek ve bağlılık benim için her şey demekti.

Muhteşem taraftarlara: Her maçta hissettirdiğiniz tutku, sevgi ve enerji için sonsuz teşekkürler. Birlikte yaşadığımız anları asla unutmayacağım! Kulübe, gelecekte sadece başarı ve mutluluk diliyorum. Her zaman yanınızda olacağım!'