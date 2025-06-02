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Fenerbahçe'nin Vedası Olay Olmuştu, Tadic'in Vedası da Bugün Geldi

Fenerbahçe'nin Vedası Olay Olmuştu, Tadic'in Vedası da Bugün Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.06.2025 - 13:17

Dusan Tadic ve Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrıldı. İkiliye Fenerbahçe'nin yemekhanede plaket verilmesi günlerdir konuşuluyor. İki oyuncu da Kadıköy'deki son maça çıkmayarak veda ettiler. Bugün de Tadic sosyal medyadan bir mesaj paylaştı.

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Fenerbahçe'de mutfakta veda konuşulmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de mutfakta veda konuşulmaya devam ediyor.

Fenerbahçe iki dünya yıldızı Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e yemekhanede plaket vererek veda ettiği için eleştiriliyor. İki oyuncunun Konyaspor maçına çıkmak istememesi de kulübe ve taraftara tepki olarak yorumlanmıştı.

Tadic de bugün kısa bir veda mesajı yayınladı.

Tadic de bugün kısa bir veda mesajı yayınladı.

Tadic'in mesajında Ali Koç ve yönetime dair bir teşekkür notu paylaşmaması dikkat çekerken paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

'Unutulmaz iki yılın ardından bu muhteşem kulübe veda etme zamanı geldi. Fenerbahçe, kalbimde her zaman özel bir yere sahip olacak. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve perde arkasında emek veren herkese yürekten minnettarım. Gösterdiğiniz destek ve bağlılık benim için her şey demekti.

Muhteşem taraftarlara: Her maçta hissettirdiğiniz tutku, sevgi ve enerji için sonsuz teşekkürler. Birlikte yaşadığımız anları asla unutmayacağım! Kulübe, gelecekte sadece başarı ve mutluluk diliyorum. Her zaman yanınızda olacağım!'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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