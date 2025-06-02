Fenerbahçe'nin Vedası Olay Olmuştu, Tadic'in Vedası da Bugün Geldi
Dusan Tadic ve Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrıldı. İkiliye Fenerbahçe'nin yemekhanede plaket verilmesi günlerdir konuşuluyor. İki oyuncu da Kadıköy'deki son maça çıkmayarak veda ettiler. Bugün de Tadic sosyal medyadan bir mesaj paylaştı.
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Fenerbahçe'de mutfakta veda konuşulmaya devam ediyor.
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Tadic de bugün kısa bir veda mesajı yayınladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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