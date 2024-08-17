Olaylara Negatif mi Yaklaşıyorsun Pozitif mi?
Olaylara Negatif mi Yaklaşıyorsun Pozitif mi?
Bazen tatsız olaylar yaşanabilir. Farklı yaklaşımlar sergileyebiliriz. Bu olaylara sen nasıl yaklaşıyorsun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir arkadaşının başı dertte ne yaparsın?
4. Bir kıvılcıma her şeyi yakar mısın?
5. Kendinde en sevmediğin özellik ne?
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6. Yalan söyleme konusunda nasılsın?
7. Arkandan konuşulduğunu öğrendiğinde tepkin ne olur?
8. Şanslı olduğunu düşünüyor musun?
9. Geçmişi düşünmek seni yaralıyor mu?
10. Senin için keyifli vakit geçirmek ne demek?
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Sen olaylara negatif yaklaşıyorsun!
Sen hem negatif yaklaşıyorsun hem de pozitif!
Sen olaylara pozitif yaklaşıyorsun!
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