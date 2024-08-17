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Olaylara Negatif mi Yaklaşıyorsun Pozitif mi?

Olaylara Negatif mi Yaklaşıyorsun Pozitif mi?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 12:01

Bazen tatsız olaylar yaşanabilir. Farklı yaklaşımlar sergileyebiliriz. Bu olaylara sen nasıl yaklaşıyorsun? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Bir arkadaşının başı dertte ne yaparsın?

4. Bir kıvılcıma her şeyi yakar mısın?

5. Kendinde en sevmediğin özellik ne?

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6. Yalan söyleme konusunda nasılsın?

7. Arkandan konuşulduğunu öğrendiğinde tepkin ne olur?

8. Şanslı olduğunu düşünüyor musun?

9. Geçmişi düşünmek seni yaralıyor mu?

9. Geçmişi düşünmek seni yaralıyor mu?

10. Senin için keyifli vakit geçirmek ne demek?

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Sen olaylara negatif yaklaşıyorsun!

Hayatın her anında, sanki bir gözlük takmışsın ve bu gözlük dünyayı sürekli gri tonlarda gösteriyor. Her ne kadar güneşin sıcak yüzünü hissetsen de, bir yandan da arkadan gelen soğuk rüzgarın varlığını düşünmekten kendini alamıyorsun. Bir nevi, hayatın sunduğu her güzel anın ardından kötü bir olayın geleceği korkusuyla yaşıyorsun. Bir çiçeği kokladığında bile, onun solup düşeceği endişesiyle doluyorsun. Bir kuşun cıvıltısını duyduğunda, belki de bir sonraki an sessizliğin hakim olacağı düşüncesiyle huzursuzlanıyorsun. Hayatın sana sunduğu her güzel anı, bir sonraki anın belirsizliği ile gölgelemekten kendini alamıyorsun. Bu durum, hayatın renklerini, seslerini, kokularını ve dokularını tam anlamıyla hissetmene engel oluyor.

Sen hem negatif yaklaşıyorsun hem de pozitif!

Hem negatif hem pozitif, her türlü olaya karşı duruşunu belirleyebilen, dengeyi sağlayabilen biri. Sen, hayatın tüm renklerini bir palet gibi kullanmayı biliyorsun. İşler kötüye gittiğinde bile, sen karamsarlığa kapılmadan, durumu değerlendirebilen ve olumsuzlukları pozitife çevirebilen birisin. Öte yandan, her şey yolunda giderken de aşırıya kaçmayıp, dengeli bir sevinç yaşayabilen birisin. İşte bu yüzden sen, hangi olaya nasıl yaklaşman gerektiğini tam anlamıyla bilen birisin. Her durumda doğru tavrı sergileyebilen, olayları objektif bir şekilde değerlendirebilen ve duruma göre hareket edebilen birisin. İşte senin bu özelliğin, hayatın karşına çıkan her durumu başarıyla yönetmene yardımcı oluyor.

Sen olaylara pozitif yaklaşıyorsun!

Hayatın renkli karnavalında, sen her zaman gözlüklerini pozitif bir bakış açısıyla takıyorsun. Hayatın karmaşasında, senin gibi biriyle karşılaşmak gerçekten nadir. Her zaman neşeli, her zaman umutlu, her zaman pozitif! Sen, hayatın zorluklarına karşı bile gülümsemeyi bırakmayan, enerjik bir ruhsun. Birçok kişi, hayatın zorlukları karşısında pes ederken, sen her zaman bir adım önde olmayı başarıyorsun. Çünkü sen, her durumun içinde bir parça güzellik bulabilen, hayatı dolu dolu yaşayan birisin. Kötü olaylar karşısında bile yüzünde bir tebessüm, kalbinde bir umut taşıyorsun. Senin bu pozitif bakış açın, etrafındaki herkesi etkiliyor. Seninle geçirilen her an, insanlara hayatın aslında ne kadar güzel olduğunu hatırlatıyor. Seninle birlikteyken, herkes hayatın zorluklarını bir kenara bırakıp, anın tadını çıkarabiliyor.

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