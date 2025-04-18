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Azem Gerçekle Yüzleşiyor: İnci Taneleri’nde Sırlar Ortaya Saçılıyor!

Azem Gerçekle Yüzleşiyor: İnci Taneleri’nde Sırlar Ortaya Saçılıyor!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
18.04.2025 - 09:08

17 Nisan’da yayınlanan İnci Taneleri’nin son bölümünde duyguların dozu bir hayli yüksekti. Azem, hayatını altüst edecek gerçekle yüzleşti: Ferda'nın bir kızı olduğunu öğrendi. İşte, İnci Taneleri son bölümde yaşananlar...

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/t...
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İnci Taneleri’nde dengeler değişiyor!

İnci Taneleri’nde dengeler değişiyor!

Azem, Ferda’yı görmek umuduyla gittiği okulda onunla karşılaşmayı beklerken, yolu beklenmedik bir şekilde eski bir öğrencisiyle kesişir. Diğer yanda Dilber, mecburi verdikleri aranın ardından sahneye dönmeye hazırlanırken, Piraye eski eşinin Ayça’yı ziyarete gelmesiyle duygusal bir sarsıntı yaşar.

Azem, Ferda'nın bir kızı olduğunu öğreniyor.

Azem, Ferda'nın bir kızı olduğunu öğreniyor.

Ferda’nın akrabaları arasında son umut Azem’dir, ancak yapılan testler uyumsuz çıkar ve bu ihtimal de ellerinden kayıp gider. Öte yandan Zahir, kardeşinin ölümünden Dilber’i sorumlu tutar ve aralarındaki gerilim giderek tırmanır. Dilber ise oğluna kavuşma yolunda karşısına çıkan yeni engelle bir kez daha sarsılır; artık hayatının değişebileceğine dair inancı neredeyse tamamen tükenmiştir.

Herkes kendi sınavında.

Herkes kendi sınavında.

Piraye, Ayça ile babasının arasını düzeltmeye niyetlenmişken yaşadığı hayal kırıklığıyla bunun imkânsız olduğunu kabullenmek zorunda kaldı. Diğer yandan Azem, romanını yazmayı sürdürürken içsel bir hesaplaşma yaşıyor ve Ferda’nın gelişiyle birlikte geçmişe dair kapılar bir bir aralanıyor.

Yeni bölüm fragmanında ise büyük sorular soruluyor.

Yeni bölüm fragmanında ise büyük sorular soruluyor.

Zaman gerçekten her şeyi iyileştirebilir mi? Yoksa geçmişin gölgesi bugünü karartmaya devam mı edecek?

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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