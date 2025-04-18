Azem Gerçekle Yüzleşiyor: İnci Taneleri’nde Sırlar Ortaya Saçılıyor!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/t...
17 Nisan’da yayınlanan İnci Taneleri’nin son bölümünde duyguların dozu bir hayli yüksekti. Azem, hayatını altüst edecek gerçekle yüzleşti: Ferda'nın bir kızı olduğunu öğrendi. İşte, İnci Taneleri son bölümde yaşananlar...
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İnci Taneleri’nde dengeler değişiyor!
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Azem, Ferda'nın bir kızı olduğunu öğreniyor.
Herkes kendi sınavında.
Yeni bölüm fragmanında ise büyük sorular soruluyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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