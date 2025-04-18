Azem Gerçekle Yüzleşiyor: İnci Taneleri’nde Sırlar Ortaya Saçılıyor!

Ferda’nın akrabaları arasında son umut Azem’dir, ancak yapılan testler uyumsuz çıkar ve bu ihtimal de ellerinden kayıp gider. Öte yandan Zahir, kardeşinin ölümünden Dilber’i sorumlu tutar ve aralarındaki gerilim giderek tırmanır. Dilber ise oğluna kavuşma yolunda karşısına çıkan yeni engelle bir kez daha sarsılır; artık hayatının değişebileceğine dair inancı neredeyse tamamen tükenmiştir.