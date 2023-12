Okurken Her Satırda Daha da Heyecanlanmanızı Sağlayacak 10 Erotik Şiir

Yeni sağılmış sütlerin tadına varıyorum

Göğüslerinin arasındaki o esmer çukurdan akıyor kanım

Kimsenin girmediği ıssız ormanına dalıyorum senin,

Bir kaplansın! Ben önünde can çekişen hayvan

Bir yılanın süzülüşünü duyuyorum karanlık çalılardan

Gerinen kasıklarında büyüyor bu ipeksi koku

Elime değen zehir dokununca pul pul dağılacak

Gece gündüze, kılıç kınına kavuşacak

Yaprağa düşen ateş nasıl tutuşturursa ormanı

Ellerin bana uzanınca hayat ve ölüm beni çağırıyor

Bir dalga bir at oluyor, kişneyen bir at, kayalıkların

Öfkeyle soluyan bir kalenin burçlarında dağılan aşkım

Sözlerin ve seslerin dişi budaklarında kök salıyor

Köpüklere ve ölü deniz kabuklarına çarpıyor başım

Sen soğuyan taşların rengini alıyorsun

Bronz heykellerin, deliren çıplaklığın

Uçsuz bucaksız bir ülke oluyor avuçlarımda tenin

Bir mağara, kuytu…

Uzun keşiflerden sonra dinlenmek

Ve yeniden uyanmak için...