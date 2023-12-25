Okurken Her Satırda Daha da Heyecanlanmanızı Sağlayacak 10 Erotik Şiir
Okurken Her Satırda Daha da Heyecanlanmanızı Sağlayacak 10 Erotik Şiir
Bu içeriğimizde edebiyatımızın ünlü şairlerinin elinden çıkmış, okuyunca kalp atışlarınızı hızlandıracak birbirinden erotik şiirleri derledik! 👇
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1. İlhan Berk - Siz
2. Melih Cevdet Anday - Lale
3. Orhan Veli - Sere Serpe
4. İlhan Berk - Aşk O Sıvı
5. Küçük İskender - Son Sen
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6. Necip Fazıl Kısakürek - Hayal
7. Necati Cumalı - Çıplak
8. Cemal Süreya - Sayım
9. İlhan Berk - Çok Uzun Bir Gündü Aşka Dönüyordum
10. Tuğrul Tanyol - S
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2 numara/ abi o nasıl bi şiir öyle 🤭
Güzel pop şarkılar olur bu sözlerden 😂😂