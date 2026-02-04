onedio
Okul Müfredatlarına Yeni Dersler Eklenecek: Çocuklara Dijital Dünyanın Tehlikeleri Anlatılacak

Okul Müfredatlarına Yeni Dersler Eklenecek: Çocuklara Dijital Dünyanın Tehlikeleri Anlatılacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.02.2026 - 13:14

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2026-2030 yılları arasında uygulanmak üzere hazırladığı “Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı” ile okul müfredatlarına yeni zorunlu dersler eklenecek. Eylem planı kapsamında, çocukların birbirlerinden öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla dijital güvenlik, siber zorbalıktan korunma ve teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık konularında “akran liderliği” yaklaşımına dayalı eğitim programları hazırlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni 5 yıllık eylem planı ile dijital dünyayı çocuklar için daha güvenli hâle getirmeyi hedefliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni 5 yıllık eylem planı ile dijital dünyayı çocuklar için daha güvenli hâle getirmeyi hedefliyor.

Bakanlığın hazırladığı “Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı” ile çocukların dijital ortamlarda maruz kalabilecekleri çok yönlü risklerden korunması ve dijitalleşmenin sunduğu fırsatlardan bilinçli, güvenli ve üretken bir şekilde faydalanmaları amaçlanıyor.

Eylem planı; “Farkındalık ve Bilinçlendirme”, “Koruyucu ve Önleyici Mekanizmaların Geliştirilmesi”, “Dijital Risklere Karşı Müdahale ve Destek Mekanizmalarının Güçlendirilmesi” ve “Yasal ve Kurumsal Düzenlemelerin Güçlendirilmesi” olmak üzere dört temel stratejik amaç üzerine kuruldu.

Okullarda yeni zorunlu dersler olacak.

Okullarda yeni zorunlu dersler olacak.

Eğitim sisteminde dijital okuryazarlığın güçlendirilmesi kapsamında; bilişim teknolojilerinin ve internetin bilinçli ve güvenli kullanımı, dijital becerilerin geliştirilmesi, kişisel verilerin korunması, siber güvenlik, siber risk ve tehditler, siber suç, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı, dijital haklar ile dijital okuryazarlık becerilerini içeren zorunlu dersler müfredata eklenecek ve ders içerikleri hazırlanacak.

Yükseköğrenimde ise dijital okuryazarlık ve güvenlik dersleri, seçmeli ders olarak veya herhangi bir dersin müfredatında konu başlığı şeklinde yer alacak.

Çocuklarla temas hâlinde olan personelin bilinçlendirilmesine yönelik olarak; dijital dünyanın riskleri, dijital okuryazarlık, güvenli dijital teknoloji kullanımı ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele konularında, çocuklarla çalışan farklı meslek gruplarına yönelik eğitim içerikleri hazırlanacak ve eğitimler verilecek.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
