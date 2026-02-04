Okul Müfredatlarına Yeni Dersler Eklenecek: Çocuklara Dijital Dünyanın Tehlikeleri Anlatılacak

Eğitim sisteminde dijital okuryazarlığın güçlendirilmesi kapsamında; bilişim teknolojilerinin ve internetin bilinçli ve güvenli kullanımı, dijital becerilerin geliştirilmesi, kişisel verilerin korunması, siber güvenlik, siber risk ve tehditler, siber suç, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı, dijital haklar ile dijital okuryazarlık becerilerini içeren zorunlu dersler müfredata eklenecek ve ders içerikleri hazırlanacak.

Yükseköğrenimde ise dijital okuryazarlık ve güvenlik dersleri, seçmeli ders olarak veya herhangi bir dersin müfredatında konu başlığı şeklinde yer alacak.

Çocuklarla temas hâlinde olan personelin bilinçlendirilmesine yönelik olarak; dijital dünyanın riskleri, dijital okuryazarlık, güvenli dijital teknoloji kullanımı ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele konularında, çocuklarla çalışan farklı meslek gruplarına yönelik eğitim içerikleri hazırlanacak ve eğitimler verilecek.