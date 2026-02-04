Okul Müfredatlarına Yeni Dersler Eklenecek: Çocuklara Dijital Dünyanın Tehlikeleri Anlatılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2026-2030 yılları arasında uygulanmak üzere hazırladığı “Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı” ile okul müfredatlarına yeni zorunlu dersler eklenecek. Eylem planı kapsamında, çocukların birbirlerinden öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla dijital güvenlik, siber zorbalıktan korunma ve teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık konularında “akran liderliği” yaklaşımına dayalı eğitim programları hazırlanacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni 5 yıllık eylem planı ile dijital dünyayı çocuklar için daha güvenli hâle getirmeyi hedefliyor.
Okullarda yeni zorunlu dersler olacak.
