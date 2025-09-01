onedio
Okul Alışverişi Yaparken Elinizi Çok Rahatlatacak 12 Tüyo

İrem Coşkun
01.09.2025 - 14:01

Okul dönemi yaklaştı ve alışveriş sezonu başlıyor! Hem okulların hem de çocukların talepleri derken hepsine birden yetişmek güç! Ama endişelenmeyin! Bu listedeki ufak stratejilerle cebinizi yormadan ihtiyacınız olan her şeyi tamamlayabilirsiniz. 👇

1. Liste yapmadan alışverişe çıkmayın!

Plansız alışveriş, farkında olmadan bütçenizi sarsabilir. Önceden bir liste hazırlayıp ihtiyaç duyduklarınızı almak, gereksiz ürünlere para harcamanızı engeller. “Bu da lazım olur.” diye aldığınız ürünler çoğu zaman kullanılmadan kalır.

2. Alışverişten önce evdeki malzemeleri kontrol edin!

Geçen yıldan kalan defterler, kalemler ya da silgiler dolaplarda unutulmuş olabilir. Yenilerini almak yerine eldeki malzemeleri değerlendirmek ciddi tasarruf sağlar.

3. İndirimleri takip edin!

Okul sezonu başlamadan önce birçok market, kırtasiye ve online site kampanyalar yapar. Erken davranıp bu indirimleri yakalarsanız, aynı ürünü çok daha uyguna alabilirsiniz. Özellikle toplu kırtasiye paketleri cebinizi rahatlatır. Bekleyip pahalıya almak yerine fırsatları değerlendirin!

4. Toplu alışveriş yapın!

Kalem, defter, silgi gibi sıkça tüketilen ürünleri tek tek almak yerine paket halinde almak çok daha uyguna gelir. Toptan alım, uzun vadede ciddi tasarruf sağlar. Ayrıca “Bitmiş, hemen yenisini alalım.” telaşını da ortadan kaldırır.

5. Marka takıntısını bırakın!

Her ürünü en pahalı markadan almak şart değil! Defter ya da boya kalemlerinde uygun fiyatlı ama kaliteli alternatifler de mevcut. Çocuğunuz için önemli olan kullanışlı olması, markası değil!

6. Bazı ürünlerde ikinci el seçenekleri değerlendirebilirsiniz.

Okul çantası, masa lambası ya da cetvel takımı gibi bazı ürünler ikinci el olarak gayet kullanılabilir. Ayrıca arkadaşlar arasında kullanılmayan eşyaları paylaşmak da akıllıca olur. Böylece hem bütçeniz sarsılmaz hem de israf önlenmiş olur!

7. Online alışverişi ihmal etmeyin!

İnternetteki fiyatlar bazen mağazalara göre çok daha uygun olabilir. Karşılaştırma yaparak alışverişi online olarak yapmak daha ekonomik olabilir. Üstelik kapınıza kadar teslim edilmesi de ekstra kolaylık sağlar!

8. Sadece kırtasiyeye değil, marketlere de göz atın!

Büyük market zincirleri okul döneminde defter, kalem, boya seti gibi ürünlerde kampanyalar yapar. Bu ürünleri kırtasiyedeki fiyatlarla kıyasladığınızda ciddi fark görebilirsiniz. Küçük alışverişlerde kırtasiye, toplu alımlarda market mantıklı olabilir.

9. Dayanıklı ürünleri tercih edin!

Uygun fiyatlı ürünleri tercih etmek çoğu zaman cazip gelse de kalitesiz ürünler kısa sürede bozulur ve tekrar almak zorunda kalırsınız. Özellikle okul çantası, matara ve suluk gibi ürünlerde dayanıklılık ön planda olmalı. Bir kere alıp uzun süre kullanmak, uzun vadede daha karlıdır!

10. Alışverişe çocuğunuzu da dahil edin!

Çocuğunuzun alışverişte söz hakkı olması, hem motivasyonunu artırır hem de gereksiz masrafları azaltır. İhtiyacı olmayan şeyleri istemesini engellemek için önceden konuşup listeyi birlikte hazırlayın! Böylece hem bütçeyi yönetmiş hem de beklentiyi düşürmüş olursunuz.

11. Alışverişi sezon sonu yapın!

Okul sezonu başladığında fiyatlar genelde zirvededir! Eğer bazı ürünleri hemen almak zorunda değilseniz, sezon sonu indirimlerini bekleyebilirsiniz. Defter, boya, kalem gibi ürünler her yıl lazım olur,  bu ürünleri stoklamak mantıklı olabilir.

12. Bütçenizi önceden belirleyin!

“Olan oldu...” mantığıyla alışverişe çıkmak en büyük tuzaktır! Önceden bir bütçe belirleyip buna sadık kalırsanız, bütçeniz sarsılmaz. Çocuğunuzla da bu konuda anlaşarak “Bütçemiz bu kadar!” mesajı verirseniz gereksiz harcamalar azalır.

