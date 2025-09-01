Okul Alışverişi Yaparken Elinizi Çok Rahatlatacak 12 Tüyo

Okul çantası, masa lambası ya da cetvel takımı gibi bazı ürünler ikinci el olarak gayet kullanılabilir. Ayrıca arkadaşlar arasında kullanılmayan eşyaları paylaşmak da akıllıca olur. Böylece hem bütçeniz sarsılmaz hem de israf önlenmiş olur!