Okul Alışverişi Yaparken Elinizi Çok Rahatlatacak 12 Tüyo
Okul dönemi yaklaştı ve alışveriş sezonu başlıyor! Hem okulların hem de çocukların talepleri derken hepsine birden yetişmek güç! Ama endişelenmeyin! Bu listedeki ufak stratejilerle cebinizi yormadan ihtiyacınız olan her şeyi tamamlayabilirsiniz. 👇
1. Liste yapmadan alışverişe çıkmayın!
2. Alışverişten önce evdeki malzemeleri kontrol edin!
3. İndirimleri takip edin!
4. Toplu alışveriş yapın!
5. Marka takıntısını bırakın!
6. Bazı ürünlerde ikinci el seçenekleri değerlendirebilirsiniz.
7. Online alışverişi ihmal etmeyin!
8. Sadece kırtasiyeye değil, marketlere de göz atın!
9. Dayanıklı ürünleri tercih edin!
10. Alışverişe çocuğunuzu da dahil edin!
11. Alışverişi sezon sonu yapın!
12. Bütçenizi önceden belirleyin!
