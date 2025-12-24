Oğuzhan Uğur'dan Milli Birlik Çağrısı: "Bölge Kaynıyor, Biz Hala Dünle Boğuşuyoruz"
Ünlü YouTuber ve Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda son zamanlarda gündeme gelen gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin çevresindeki jeopolitik gelişmelere dikkat çeken Uğur'un paylaşımı kısa sürede dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uğur'un paylaşımı şöyle;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Biz hala dün ile boğuşuyoruz"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Haklı. Ülke yavaş yavaş işgal edilirken biz magazinle, siyasi partilerle, madde bağımlılarla,hırtlarla,zamlarla,vatandaşını ayrıştıran hükümetle uğraşıp duru... Devamını Gör
İhanete evrilen cehaletle nasıl birlik olacaksın?