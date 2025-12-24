onedio
Oğuzhan Uğur'dan Milli Birlik Çağrısı: "Bölge Kaynıyor, Biz Hala Dünle Boğuşuyoruz"

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.12.2025 - 16:54

Ünlü YouTuber ve Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda son zamanlarda gündeme gelen gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin çevresindeki jeopolitik gelişmelere dikkat çeken Uğur'un paylaşımı kısa sürede dikkat çekti.

Uğur'un paylaşımı şöyle;

Bölge kaynıyor… İsrail, Yunanistan ve GKRY, askeri ve ekonomik anlaşmalara imza atıp burnumuzun dibinde tatbikat üzerine tatbikat yaparken; ülkemizin başkentine kadar sızan insansız hava araçları ve Rusların Karadeniz’de vurduğu dört ticaret gemimizin görüntüleri, grup seks magazinleri arasında kendine yer bulmaya çabalıyor.

"Biz hala dün ile boğuşuyoruz"

Tüm bu hengame arasında, Türk askerinin Libya’daki görev süresinin uzatılmasından saatler sonra, Libya heyetini taşıyan uçak ülkemizin kalbinde, yani Ankara’da düşüyor. Kaza mı, bela mı henüz bilinmezken; Yunan tarafı düşen uçakla ilgili alaycı başlıklar atıp ülkemizi aşağılamaya yelteniyor, İsrail basını da “Daha bu ne ki?” dercesine tehdit dolu yayınlar yapıyor.

İşin özü; dünya yarın için pozisyon alıp farklı dillerde aynı cümleleri kurarken, biz hâlâ dün ile boğuşuyoruz. Ülkeler yarın için başka ülkelerle dostluk pekiştirirken, biz bizimle bile yan yana durmayı beceremiyoruz. En yakın zamanda, bu vatanın sadece senden ya da şahsen benden ibaret olmadığını hatırlamamız dileğiyle… Zira Batı’nın efeleri, Kuzey’in uşakları, Güney’in yörükleri, bozkırın yiğitleri, Doğu’nun beyleridir Türkiye.

Seni beni bırakıp, artık “biz” olabilmek ümidiyle…

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Deniz

Haklı. Ülke yavaş yavaş işgal edilirken biz magazinle, siyasi partilerle, madde bağımlılarla,hırtlarla,zamlarla,vatandaşını ayrıştıran hükümetle uğraşıp duru... Devamını Gör

Bozkurt

İhanete evrilen cehaletle nasıl birlik olacaksın?