Öğün Seçimlerine Göre Hangi Beslenme Tarzı Sana Daha Uygun?

Liz Lemon
Liz Lemon
27.10.2025 - 19:01

Ne yediğini söyle, sana kim olduğunu söyleyelim! Sabah kahvaltısında kruvasan mı, omlet mi seçiyorsun? Akşam menüsünde karnabahar graten mi var, yoksa kebap mı? Gün içindeki öğün seçimlerin aslında hangi beslenme tarzının sana en uygun olduğunu açık ediyor! Haydi birlikte bakalım!

1. Kahvaltıda hangisini seçersin?

2. Sabah atıştırmalığında hangisini tercih edersin?

3. Öğle yemeğinde hangisini seçersin?

4. Akşam yemeğinde masanda ne olur?

5. Ana yemeğin yanına ne alırsın?

6. Çorbanı seç bakalım!

7. Kahveni neyle tamamlamayı seversin?

8. Son olarak sokak lezzetlerinden hangisine hayır diyemezsin?

Akdeniz tipi beslenme sana en uygun olan!

Taze sebzeler, zeytinyağı, balık ve tam tahıllar senin bedenine de ruhuna da iyi geliyor. Doyurucu ama ağır olmayan tabaklar tercih ediyorsun. Bu beslenme tarzı, kalp sağlığını desteklerken enerjini gün boyu dengede tutuyor. Et, süt ve sebze dengesini iyi kurabiliyorsun. Kısacası sen ne yediğini bilen birisin!

Ketojenik beslenme tarzı sana göre!

Senin vücudun karbonhidrat yerine iyi yağlardan enerji almayı seviyor. Tereyağı, yumurta, avokado, et ve tam yağlı ürünler senin mutfağında başrol oynar. Şekeri hayatından çıkarmış olabilirsin veya azaltmayı hedefliyorsun. Bu tarz seni uzun süre tok tutar, enerjini sabitler ve odaklanmanı kolaylaştırır. Tatlıya karşı dayanıklılığınla çevrendekilere ilham bile oluyorsun!

Bitkisel beslenme tarzı tam sana göre!

Sen doğaya saygılı, bilinçli ve sade bir yaşamı benimsiyorsun. Hayvansal ürünler yerine baklagiller, sebzeler, bitkisel sütler ve tahıllarla beslenmeyi tercih ediyorsun. Bu beslenme tarzı duygusal olarak da seni hafifletiyor. Tabağında renk, çeşit ve canlılık eksik olmaz. Senin için iyi hissetmek tabağınla başlıyor!

Protein ağırlıklı, düşük karbonhidratlı beslenme tarzı sana en uygun olanı!

Senin enerjini yüksek tutan şey protein! Kas gücünü korumayı, formunu sürdürmeyi önemsiyorsun. Tavuk, yumurta, yoğurt, balık ve yeşil sebzeler senin vazgeçilmezin. Fazla karbonhidrat seni yorgun hissettirdiği için ekmekten uzak duruyorsun. Bu tarzla hem fit kalabiliyor hem de gün boyu enerjik olabiliyorsun.

Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio'da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
