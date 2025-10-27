Öğün Seçimlerine Göre Hangi Beslenme Tarzı Sana Daha Uygun?

Sen doğaya saygılı, bilinçli ve sade bir yaşamı benimsiyorsun. Hayvansal ürünler yerine baklagiller, sebzeler, bitkisel sütler ve tahıllarla beslenmeyi tercih ediyorsun. Bu beslenme tarzı duygusal olarak da seni hafifletiyor. Tabağında renk, çeşit ve canlılık eksik olmaz. Senin için iyi hissetmek tabağınla başlıyor!