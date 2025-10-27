Öğün Seçimlerine Göre Hangi Beslenme Tarzı Sana Daha Uygun?
Ne yediğini söyle, sana kim olduğunu söyleyelim! Sabah kahvaltısında kruvasan mı, omlet mi seçiyorsun? Akşam menüsünde karnabahar graten mi var, yoksa kebap mı? Gün içindeki öğün seçimlerin aslında hangi beslenme tarzının sana en uygun olduğunu açık ediyor! Haydi birlikte bakalım!
1. Kahvaltıda hangisini seçersin?
2. Sabah atıştırmalığında hangisini tercih edersin?
3. Öğle yemeğinde hangisini seçersin?
4. Akşam yemeğinde masanda ne olur?
5. Ana yemeğin yanına ne alırsın?
6. Çorbanı seç bakalım!
7. Kahveni neyle tamamlamayı seversin?
8. Son olarak sokak lezzetlerinden hangisine hayır diyemezsin?
Akdeniz tipi beslenme sana en uygun olan!
Ketojenik beslenme tarzı sana göre!
Bitkisel beslenme tarzı tam sana göre!
Protein ağırlıklı, düşük karbonhidratlı beslenme tarzı sana en uygun olanı!
