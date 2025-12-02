Öğretmen Atamaları İşlendi: Güller ve Günahlar Dizisi On Binlerin Sesi Oldu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinde bir sahne izleyicilerin dikkatini çekti. Cemre Baysel’in hayat verdiği Zeynep karakterinin yaşadığı bir hayal kırıklığına yer verilmişti. Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olan Zeynep karakteri öğretmenlik için atanmayı dört gözle beklerken, “yine” atanamadığını öğrenince on binlerin duygularını ekrana taşımıştı. Gelin birlikte izleyelim!