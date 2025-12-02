Öğretmen Atamaları İşlendi: Güller ve Günahlar Dizisi On Binlerin Sesi Oldu
Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinde bir sahne izleyicilerin dikkatini çekti. Cemre Baysel’in hayat verdiği Zeynep karakterinin yaşadığı bir hayal kırıklığına yer verilmişti. Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olan Zeynep karakteri öğretmenlik için atanmayı dört gözle beklerken, “yine” atanamadığını öğrenince on binlerin duygularını ekrana taşımıştı. Gelin birlikte izleyelim!
İşte o sahne 👇
Güller ve Günahlar reyting listelerinde zirvede yer almayı başaran yapımlardan.
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
