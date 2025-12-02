onedio
Öğretmen Atamaları İşlendi: Güller ve Günahlar Dizisi On Binlerin Sesi Oldu

Öğretmen Atamaları İşlendi: Güller ve Günahlar Dizisi On Binlerin Sesi Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
02.12.2025 - 13:14

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinde bir sahne izleyicilerin dikkatini çekti. Cemre Baysel’in hayat verdiği Zeynep karakterinin yaşadığı bir hayal kırıklığına yer verilmişti. Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olan Zeynep karakteri öğretmenlik için atanmayı dört gözle beklerken, “yine” atanamadığını öğrenince on binlerin duygularını ekrana taşımıştı. Gelin birlikte izleyelim!

İşte o sahne 👇

Güller ve Günahlar reyting listelerinde zirvede yer almayı başaran yapımlardan.

Güller ve Günahlar reyting listelerinde zirvede yer almayı başaran yapımlardan.

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrolündeki dizi bu sezon başlasa da kısa sürede iyi bir izleyici kitlesi oturttu. Cumartesi akşamları yayınlanan yeni bölümleriyle reyting sıralamalarında bir süredir üst üste birinci olmayı başarıyorlar.

