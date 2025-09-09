Öğrenci Evleri İçin Özel Temizlik Rehberi

Haftanın bir gününü seçip hep beraber müzik açarak büyük temizlik yapmak hem eğlenceli hem rahatlatıcı. Bu, sadece evi değil, arkadaşlık bağını da güçlendiriyor. Banyo, mutfak, salon derken ev pırıl pırıl oluyor. Sonrasında hep birlikte kahve içmek de ödül kısmı. Böylece temizlik bir yük değil, minik bir etkinlik haline geliyor. Üstelik misafir gelirse “ev dağınık” stresini de yaşamıyorsun.