onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Öğrenci Evleri İçin Özel Temizlik Rehberi

etiket Öğrenci Evleri İçin Özel Temizlik Rehberi

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
09.09.2025 - 11:32

Öğrenci evi dediğin biraz kaos, biraz özgürlük, biraz da “Burası da bizim krallığımız be!” havası taşır. Ama bir gün gelir ve o dev bulaşık dağları, tozlu raflar ve çamaşır yığınları insanı boğmaya başlar. Biz de sizin için öğrenci ruhuyla pratik bir temizlik rehberi hazırladık. 

Hadi başlayalım👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Mutfak "O gün bugün!" noktasına gelmeden toparla.

Mutfak, öğrenci evinin en hızlı dağılan yeri. Kirli tabakları biriktirmek kolay ama sonrasında bulaşık dağı Everest’e dönüşebiliyor. Yemekten sonra 5 dakikanı ayırıp tabakları yıkamak, uzun vadede seni büyük bir işten kurtarır.

2. Mutlaka bir temizlik günün olsun.

Haftanın bir gününü seçip hep beraber müzik açarak büyük temizlik yapmak hem eğlenceli hem rahatlatıcı. Bu, sadece evi değil, arkadaşlık bağını da güçlendiriyor. Banyo, mutfak, salon derken ev pırıl pırıl oluyor. Sonrasında hep birlikte kahve içmek de ödül kısmı. Böylece temizlik bir yük değil, minik bir etkinlik haline geliyor. Üstelik misafir gelirse “ev dağınık” stresini de yaşamıyorsun.

3. Çalışma masanı her gün düzenle.

Masa üstü karmaşası ders motivasyonunu ciddi anlamda düşürür. Kitaplar, notlar, kahve kupaları birbirine karışınca konsantre olmak zorlaşıyor. Çalışmayı bitirdiğinde masayı toparlamak ertesi gün başlamanı kolaylaştırır. Sadece 2 dakikanı alır ama büyük fark yaratır.

4. 10 dakika kuralını uygula!

Her gün sadece 10 dakikanı ayırarak evi toparlamak, haftalık büyük temizlik ihtiyacını ciddi şekilde azaltır. Kitapları masaya, kıyafetleri dolaba, bardakları mutfağa kaldırmak aslında düşündüğünden daha kısa sürer. Telefonu eline alıp müzik aç, eğlenceli bir rutine dönüştür. Oda arkadaşıyla birlikte yaparsanız daha bile hızlı bitiyor. Sonrasında “oh be, yaşanacak gibi oldu” hissi geliyor.

5. Dolu çöp torbası evde kalmasın.

“Biraz daha çöp alır” dediğin torbalar genelde patlayarak ders kitaplarının yanına düşer. Çöpü günlük çıkarmak evdeki kokuyu, böcek riskini ve kötü görüntüyü tamamen ortadan kaldırır. Ayrıca dolu çöp torbaları, evin havasını inanılmaz bozar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Banyo için plan şart!

Banyo, hijyen konusunda en hassas alanlardan biri. Lavabo kenarında diş macunu lekeleri, duşta sabun artıkları birikmeye başladı mı hem kötü görüntü hem de koku yapıyor. Haftada bir kez duşakabini, lavaboyu ve klozeti silmek bu işi büyütmeden halletmeni sağlar. Sprey temizleyiciler bu konuda hayat kurtarıcıdır. Ayrıca banyo paspasını da yıkamayı unutma, en çok bakteri orada birikir. Temiz banyo, sabahları güne iyi başlamanın anahtarı.

7. Ortak alanlarda ortak sorumluluk olmalı!

Eğer evde birden fazla kişi yaşıyorsanız temizlik planı yapmak şart. Kim neyi ne zaman yapacak belli olursa işler birikmez ve kimse kendini haksızlığa uğramış hissetmez. Haftalık görev listesi hazırlayın, isteyen ödüllü hale bile getirebilir. “Bu hafta banyo bende, mutfak sende” şeklinde dönüşümlü bir sistem süper işler. Böylece herkesin evi sahiplenme hissi artar. Üstelik evdeki huzuru da korur.

8. Düzenli ev göz korkutmaz!

Kim ne derse desin, ev dağınıkken birini çağırmaya çekinir insan. “Ay şimdi biri gelse mahvolurum” diye düşünüp misafir fikrini bile rafa kaldırdığımız anlar az değildir. Oysa ev toplu ve temizse, biri “geliyorum” dediğinde panik yapmazsın. Bu sebeple evini hep düzenli tutmaya çalışmalısın.

9. Tozları görmezden gelme!

Tozlar ilk başta fark edilmiyor ama bir bakmışsın masanın üstünde gri bir tabaka oluşmuş. Haftada bir toz almak, hem nefes sağlığın hem de evin havası için önemli. Mikrofiber bezler bu işte süper, hızlıca topluyorlar. Rafların üstünü, TV ekranını ve kitaplık köşelerini de es geçme. Hatta küçük bir elektrikli süpürge edinirsen işin çok kolaylaşır.

10. Halı ve koltuklara temizlik şart!

Öğrenci evlerinde genelde çay, kahve, makarna sosu kazaları kaçınılmazdır. Lekeler bekledikçe çıkması zorlaşır. Küçük dökülmelerde hemen nemli bir bezle müdahale etmek büyük temizlikten kurtarır. Ayda bir elektrik süpürgesiyle detaylı bir temizlik yapmak da iyi gelir. Kokuların önüne geçmek için karbonatla hafifçe ovabilirsin. Bu küçük dokunuşlarla ev daha davetkâr ve mis kokulu olur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın