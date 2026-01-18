Oğlak Burcu Yeniayı – 18 Ocak

Merkür Mars’la kavuşurken bize “ee daha neyi bekliyorsun? Çok fazla zaman kaybetmedim mi? Artık yeni bir plan yapmanın vakti geldi” diyor. Sırtınızı dayadığınız insandan tutun, alıştığınız düzene kadar her şeyi değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. İçinizde uyuyan gerçek lideri uyandırma vaktiniz gelmiştir belki de! Kim bilir…

Ancak herkes için bu kadar kolay mı olacak derseniz elbette hayır! İnsan konforu, düzeni, alışkanlıklarını ve ona ait gibi görünen her şeye tutunmaya meyillidir. Hatta çoğu zaman tembeldir. Karar verecek, ayağa kalkacak, yeni bir düzen kuracak… Bu işler tabii ki bu kadar basit değil. Fakat gün gelir feleğin çarkı, rüzgârın esintisi yönünü kişinin tam kendisine çevirir.

İçindeki gücü ortaya çıkarmaya çalışır ve horlanmış yanlarını kaşımaya başlar. İşte talihin döndüğü yer tam da bu acının temas ettiği yerde başlar. İşte bu sertlikte, öğreticilikte ve kararlılıkta bir yeniay…