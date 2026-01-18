onedio
Oğlak Burcu Yeniayı – 18 Ocak

Filiz Çakal
18.01.2026 - 13:49

18 Ocak saat 22:51’de Oğlak burcunun 28 derecesinde yeniay gerçekleşiyor. İlk başta içimizdeki gerçek savaşçıyı keşfediyoruz sonra da yola çıkmak için hazırlanıyoruz. Uzun zamandır her şey karmaşık ve pürüzlü ilerliyorsa ve kendinizi tıkanmış hissediyorsanız hazır olun elimizi kolumuzu bağlayan o kelepçeye veda ediyoruz. Çok uğraştım, çok didindim, elimden geleni yaptım ama olduramadım diyenler için yeni bir sahne başlıyor.

“Her şeyi yenilemek için hevese ihtiyacım var” diyorsanız emin olun tam da böyle bir yeniay.

Merkür Mars’la kavuşurken bize “ee daha neyi bekliyorsun? Çok fazla zaman kaybetmedim mi? Artık yeni bir plan yapmanın vakti geldi” diyor. Sırtınızı dayadığınız insandan tutun, alıştığınız düzene kadar her şeyi değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. İçinizde uyuyan gerçek lideri uyandırma vaktiniz gelmiştir belki de! Kim bilir…

Ancak herkes için bu kadar kolay mı olacak derseniz elbette hayır! İnsan konforu, düzeni, alışkanlıklarını ve ona ait gibi görünen her şeye tutunmaya meyillidir. Hatta çoğu zaman tembeldir. Karar verecek, ayağa kalkacak, yeni bir düzen kuracak… Bu işler tabii ki bu kadar basit değil. Fakat gün gelir feleğin çarkı, rüzgârın esintisi yönünü kişinin tam kendisine çevirir.

İçindeki gücü ortaya çıkarmaya çalışır ve horlanmış yanlarını kaşımaya başlar. İşte talihin döndüğü yer tam da bu acının temas ettiği yerde başlar. İşte bu sertlikte, öğreticilikte ve kararlılıkta bir yeniay…

Meselenin zirveye çıkmak olmadığını, asıl mevzunun zirvedeyken sahip olduklarını nasıl koruman gerektiğini anladığında gerçek başarı gelir.

Geçmişte yapılanlar bugüne teminattır. Kendinizi garanti altına almak istiyorsanız güvenceleriniz olmalı. Hiçbir işi şansa bırakmamalı, emekle taçlandırmalıyız. Zira kalıcı olmanın başlıca kuralı hedef ve istikrardır.

Yeniay anında yükselende Başak ilerliyor. Disiplinli çalışmak, detaylara önem vermek, işleri düzenlemek ve takıntılı hallerden uzak durmak süreci daha iyimser kılabilir. Ay–Jüpiter karşıtlığı abartılı kararlar ve duygusal çalkantılar yaratabilir. Aşırı tepki, gereksiz alınganlık ve histerik yaklaşımlar fazlasıyla zorlayabilir.

Mevcutta bulunan pürüzlere ve hatalara yön çevirip düzenlemek süreci daha çekilir kılabilir. Yani hiçbir acıyı ve yaşanmışlığı hakir görmeden toparlanmamız ve hayatın dayattığı yüklerden biraz ferahlamamız gerekiyor.

Gücünüzü intikamdan, duygularınızı kurban bilincinden ve eylemlerinizi fedakârlıktan sakının. Yaşamla dişe diş savaşayım derken kendinizi galip gelemeyeceğiniz bir kavganın içine atmayın. İnsanları artık vitrinine göre değil, içindekine göre yorumlayın. Dışınızdaki engelleri içinizdeki güçle dönüştürün.

Hayatınızda dinazorlaşmış ve işlevini yitirmiş insanlara karşı sınırlarınız olsun.

Zaaflarınıza ve hedeflerinize bakın bakalım hangisi diğerinin önüne geçiyor. Hakkınız yeniyor mu? Enerjiniz yaşlanmış mı? Duygularınızda tutukluluk hali var mı? Kendinizi salıp dağıldınız mı? Ve her şeye yeniden başlayacak kadar bile olsa inancınız kaldı mı?

Misyonunuzla örtüşmeyen, sizi bir yere taşımayan ve aksine yolunuza mayınlar döşeyen kim varsa vedalaşın… 

“Belki bir gecede olmayacak ama bırakırsan hiç olmayacak.”  

Ve unutma: Bir gün “yakında” kelimesi “sonunda” kelimesi ile yer değiştirecek…

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

