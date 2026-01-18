Oğlak Burcu Yeniayı – 18 Ocak
18 Ocak saat 22:51’de Oğlak burcunun 28 derecesinde yeniay gerçekleşiyor. İlk başta içimizdeki gerçek savaşçıyı keşfediyoruz sonra da yola çıkmak için hazırlanıyoruz. Uzun zamandır her şey karmaşık ve pürüzlü ilerliyorsa ve kendinizi tıkanmış hissediyorsanız hazır olun elimizi kolumuzu bağlayan o kelepçeye veda ediyoruz. Çok uğraştım, çok didindim, elimden geleni yaptım ama olduramadım diyenler için yeni bir sahne başlıyor.
“Her şeyi yenilemek için hevese ihtiyacım var” diyorsanız emin olun tam da böyle bir yeniay.
Meselenin zirveye çıkmak olmadığını, asıl mevzunun zirvedeyken sahip olduklarını nasıl koruman gerektiğini anladığında gerçek başarı gelir.
Hayatınızda dinazorlaşmış ve işlevini yitirmiş insanlara karşı sınırlarınız olsun.
