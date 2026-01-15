Ocak 2026 Ford Fiyat Listesi! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Amerika'nın önde gelen otomobil üreticilerinden Ford, yeni yıl hazırlıklarını tamamladı. Ocak ayı fiyatlarını açıklayan marka, 2026 fiyat listelerinde Yeni Puma, Kuga, Puma GEN-E, Yeni Journey Courier ve Journey Courier BEV modellerine yer verdi. 1903 yılında Henry Ford tarafından kurulan bu ikonik marka, kalitesinden ödün vermeden, güçlü motor teknolojisi ve prestijli konumuyla yeni yılda da en çok satanlar listesinde yer almaya hazır. Peki, Borsa İstanbul'da en değerli otomotiv şirketi olma ünvanını da elinde bulunan Ford'un popüler modelleri olan Focus, Puma, Kuga, Courier, Ranger ve Mustang MachE'nin Ocak ayı fiyatları ne kadar oldu?

İşte Ford Ocak fiyat listesi