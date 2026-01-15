onedio
Ocak 2026 Ford Fiyat Listesi! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.01.2026 - 15:22

Amerika'nın önde gelen otomobil üreticilerinden Ford, yeni yıl hazırlıklarını tamamladı. Ocak ayı fiyatlarını açıklayan marka, 2026 fiyat listelerinde Yeni Puma, Kuga, Puma GEN-E, Yeni Journey Courier ve Journey Courier BEV modellerine yer verdi. 1903 yılında Henry Ford tarafından kurulan bu ikonik marka, kalitesinden ödün vermeden, güçlü motor teknolojisi ve prestijli konumuyla yeni yılda da en çok satanlar listesinde yer almaya hazır. Peki, Borsa İstanbul'da en değerli otomotiv şirketi olma ünvanını da elinde bulunan Ford'un popüler modelleri olan Focus, Puma, Kuga, Courier, Ranger ve Mustang MachE'nin Ocak ayı fiyatları ne kadar oldu? 

İşte Ford Ocak fiyat listesi

Kaynak: https://www.ford.com.tr/
Ford Fiyat Listesi Ocak 2026

Otomobil sektörünün büyük oyuncusu Ford, 13 Ocak itibarıyla güncellenen fiyat listesini yayınladı. Ford'un elektrikli otomobil segmentinde dikkat çeken otomobili Puma GenE, bu ay 1.937.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Uyarı: Ford'un belirttiği 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. Bu fiyatlar, markanın resmi internet sitesinden alınmış olup stok durumuna, Ocak ayına özel kampanyalara, ödeme seçeneklerine ve ek opsiyonlara bağlı olarak değişebilir.

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit - 1.897.100 TL 

  • ST-Line X SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit - 2.138.700 TL

Ford Kuga Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Titanium SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 2.660.500 TL 

  • Active X SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 3.026.300 TL 

  • ST-Line X SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 3.305.300 TL

Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Deluxe - 2.257.400 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Titanium - 2.837.200 TL

Ford Puma GEN-E Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Premium SUV, 123KW, Otomatik, Elektrik - 1.937.000 TL
Ford Yeni Journey Courier BEV Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Kombi, 100KW, Otomatik, Elektrik Titanium - 2.062.900 TL

Ford Focus Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium Stil - 2.292.400 TL

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X - 2.543.000 TL

(Model Yılı: 2025)

Ford Ranger Fiyat Listesi Ocak 2026

  • XLT 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 4.065.900 TL

  • XLT 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Otomatik, Dizel - 4.351.400 TL 

  • Wildtrak 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 5.009.300 TL 

  • Wildtrak 4x4, 3.0L Ecoblue 240PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 6.097.500 TL 

  • Wildtrak X 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 5.795.100 TL

(Model Yılı: 2025)

Ford EXPLORER BEV Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Premium SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik - 2.282.000 TL 

  • Premium SUV, 250 KW AWD, Otomatik, Elektrik - 3.917.700 TL 

  • Select SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik - 2.114.600 TL

Ford Capri Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Premium SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik - 2.407.300 TL 

  • Premium SUV, 250 KW AWD, Otomatik, Elektrik - 4.022.500 TL

Ford Puma ST Fiyat Listesi Ocak 2026

STSUV, 1.0L EcoBoost 160PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit - 2.323.600 TL

