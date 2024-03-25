Netflix'in Yeni Popüler Bilim Kurgu Dizisi Hakkında Bilinmesi Gereken Detaylar

Sekiz bölüm boyunca karakterler, 1960'ların Çin'inde bir kadın tarafından verilen kader niteliğindeki bir kararın bizi nasıl (potansiyel olarak) lanetli bir yola soktuğunu keşfederken, diğerleri de bir gün Dünya'yı istila edecek uzaylılar hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.