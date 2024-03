Netflix'in Yeni Popüler Bilim Kurgu Dizisi Hakkında Bilinmesi Gereken Detaylar

Uzaylı kavramı bilim kurguya hiç de yabancı değil. H.G. Wells'in Dünyalar Savaşı'nda uzaylıların Dünya'yı işgal etmesinden bu yana, küçük yeşil adamlar baktığınız her yerde karşınıza çıkıyor. Yıllar boyunca, ilk temas hikayeleri sevimli (E.T.) ile korkunç (Signs) arasında değişti. Şimdi Netflix'in son dizisi 3 Body Problem, türün en beyinsel çabalarından biri olarak tarihe geçebilir. İçeriğimiz SPOILER içeriyor. Gelin başlayalım...