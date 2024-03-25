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Netflix'in Yeni Popüler Bilim Kurgu Dizisi Hakkında Bilinmesi Gereken Detaylar

Netflix'in Yeni Popüler Bilim Kurgu Dizisi Hakkında Bilinmesi Gereken Detaylar

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 16:13

Uzaylı kavramı bilim kurguya hiç de yabancı değil. H.G. Wells'in Dünyalar Savaşı'nda uzaylıların Dünya'yı işgal etmesinden bu yana, küçük yeşil adamlar baktığınız her yerde karşınıza çıkıyor. Yıllar boyunca, ilk temas hikayeleri sevimli (E.T.) ile korkunç (Signs) arasında değişti. Şimdi Netflix'in son dizisi 3 Body Problem, türün en beyinsel çabalarından biri olarak tarihe geçebilir. İçeriğimiz SPOILER içeriyor. Gelin başlayalım...

Kaynak: https://www.esquire.com/entertainment...
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Çinli yazar Cixin Liu'nun ünlü kitap üçlemesinden uyarlanan dizi, insanlığın dört yüz yıl sonra ortaya çıkacak bir tehdide verdiği tepkiye odaklanıyor.

Çinli yazar Cixin Liu'nun ünlü kitap üçlemesinden uyarlanan dizi, insanlığın dört yüz yıl sonra ortaya çıkacak bir tehdide verdiği tepkiye odaklanıyor.

Sekiz bölüm boyunca karakterler, 1960'ların Çin'inde bir kadın tarafından verilen kader niteliğindeki bir kararın bizi nasıl (potansiyel olarak) lanetli bir yola soktuğunu keşfederken, diğerleri de bir gün Dünya'yı istila edecek uzaylılar hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.

Game of Thrones'un showrunnerları David Benioff ve D.B. Weiss'ın yanı sıra True Blood'dan Alexander Woo tarafından hayata geçirilen 3 Body Problem gerçek bir beyin avcısı.

Game of Thrones'un showrunnerları David Benioff ve D.B. Weiss'ın yanı sıra True Blood'dan Alexander Woo tarafından hayata geçirilen 3 Body Problem gerçek bir beyin avcısı.

Dizi, insanlığın ilk temasa verdiği tepkiyi keşfetmek için birden fazla anlatıyı, zamandaki anları ve teorik fiziği bir araya getiriyor. Hikaye, altmışlı yılların sonlarında Çin'in Kültür Devrimi sırasında başlıyor ve geleceğimizde bir yerlerde sona eriyor.

Ancak 3 Cisim Problemi'nin çözülemeyen teorileri, casusluk ve sanal gerçeklik deneyimlerinin altında 1898'deki Dünyalar Savaşı kadar basit bir soru yatıyor:

Ancak 3 Cisim Problemi'nin çözülemeyen teorileri, casusluk ve sanal gerçeklik deneyimlerinin altında 1898'deki Dünyalar Savaşı kadar basit bir soru yatıyor:

Evrende yalnız olmadığımızı öğrenseydik insanlık ne yapardı?

Kısacası dizi temaları şöyle işliyor: Çin'in şiddetli Kültür Devrimi sırasında genç Ye Wenjie, entelektüel sınıfın bir parçası olduğu için profesör olan babasının vahşice öldürüldüğünü görür. Bir esir kampında çalışmaya zorlanır, ancak fizik geçmişi onu sonunda ülkenin askeri üssüne yükseltir, burada amaç bir gün dünya dışı yaşamla iletişim kurmaktır.

Kısacası dizi temaları şöyle işliyor: Çin'in şiddetli Kültür Devrimi sırasında genç Ye Wenjie, entelektüel sınıfın bir parçası olduğu için profesör olan babasının vahşice öldürüldüğünü görür. Bir esir kampında çalışmaya zorlanır, ancak fizik geçmişi onu sonunda ülkenin askeri üssüne yükseltir, burada amaç bir gün dünya dışı yaşamla iletişim kurmaktır.

Bir gece pasifist bir uzaylı, mesaja yanıt vermenin istilaya yol açacağı konusunda onu uyardığında nihayet altın vuruşu yapar. Umutsuz ve dünyaya kızgın bir halde onları Dünya'ya davet eder.

Günümüze atladığımızda, Ye Wenjie artık gizlice uzaylılar (dizide San-Ti olarak adlandırılıyor) ve insanlık arasında köprü kurmaya çalışan bir şirketin ortağıdır. Dünyanın en iyi beyinleriyle San-Ti'nin tehlikeli durumunu açıklayan bir sanal gerçeklik video oyunu paylaşıyorlar.

Günümüze atladığımızda, Ye Wenjie artık gizlice uzaylılar (dizide San-Ti olarak adlandırılıyor) ve insanlık arasında köprü kurmaya çalışan bir şirketin ortağıdır. Dünyanın en iyi beyinleriyle San-Ti'nin tehlikeli durumunu açıklayan bir sanal gerçeklik video oyunu paylaşıyorlar.

Esasen, hava durumu sürekli kaos içinde olduğu için gezegenlerini terk etmek zorunda kalmışlardır. Bu gezegen üç güneşin etrafında dönüyor, dolayısıyla küresel sıcaklığı aşırı sıcak ve aşırı soğuk arasında gidip geliyor.

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Oxford fizik mezunları Jin (Jess Hong) ve Jack (John Bradley) oyunu keşfederken, insanlığı düzeltmek için birlikte çalışmak amacıyla farkında olmadan San-Ti hakkında daha fazla şey öğrenirler.

Oxford fizik mezunları Jin (Jess Hong) ve Jack (John Bradley) oyunu keşfederken, insanlığı düzeltmek için birlikte çalışmak amacıyla farkında olmadan San-Ti hakkında daha fazla şey öğrenirler.

Bu arada, itaat etmeyi reddeden parlak beyinler öldürülür.

San-Ti'ler insanlığın yalan söyleme ve aldatma yeteneğini öğrendikten sonra neredeyse tüm hikaye değişir. Bu kavramlar onlara yabancıdır ve bize karşı güvensizlik duymaya başlarlar.

San-Ti'ler insanlığın yalan söyleme ve aldatma yeteneğini öğrendikten sonra neredeyse tüm hikaye değişir. Bu kavramlar onlara yabancıdır ve bize karşı güvensizlik duymaya başlarlar.

İletişimi keserek, artık bir arada yaşamanın mümkün olduğuna inanmazlar. San-Ti daha sonra Dünya üzerinde her şeyi bilen bir gözetleme devleti olarak işlev gören güçlü dört boyutlu bilgisayarlar olan Sophonları yaratır.

Teknolojik olarak inanılmaz derecede gelişmiştir ve bizi bilim yasaları hakkında bildiğimizi sandığımız şeylere karşı dikkatli olmaya zorlayan görüntüler gösterebilmektedir.

Teknolojik olarak inanılmaz derecede gelişmiştir ve bizi bilim yasaları hakkında bildiğimizi sandığımız şeylere karşı dikkatli olmaya zorlayan görüntüler gösterebilmektedir.

Bu tehlikeli koşullar altında insanlık San-Ti'nin dört yüz yıl sonraki gelişine hazırlanmak zorundadır.

Dünyanın en büyük liderleri yeni ortak düşmanlarıyla savaşmak için bir araya gelir ve uzaylı istilası sorununu yüksek sesle konuşmadan çözmeleri için Wallfacers adı verilen üç kişiyi görevlendirir.

Dünyanın en büyük liderleri yeni ortak düşmanlarıyla savaşmak için bir araya gelir ve uzaylı istilası sorununu yüksek sesle konuşmadan çözmeleri için Wallfacers adı verilen üç kişiyi görevlendirir.

San-Ti zihinleri okuyamadığı için, parlak bireyler hayatta kalmak için sadece kendi beyinlerinde planlar oluşturmalıdır.

Wallfacers'ın ikisi saygın askeri stratejistlerdir. Üçüncüsü, Saul Durand (Jovan Adepo), başlangıçta işi reddeden bir fizik araştırma asistanıdır.

Wallfacers'ın ikisi saygın askeri stratejistlerdir. Üçüncüsü, Saul Durand (Jovan Adepo), başlangıçta işi reddeden bir fizik araştırma asistanıdır.

Ancak sezon finalinde bu işi reddetmenin imkânsız olduğunu öğrenir. Böylece finalde, sonunda kendini zorlamaya ve zekasını kullanmaya hazır olan kararlı bir Saul görüyoruz.

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Netflix henüz 3 Body Problem'ı ikinci sezon için yenilemedi, ancak 1. sezonun sekiz bölümünün tamamı geçtiğimiz perşembe günü gösterime girdi.

Netflix henüz 3 Body Problem'ı ikinci sezon için yenilemedi, ancak 1. sezonun sekiz bölümünün tamamı geçtiğimiz perşembe günü gösterime girdi.

Dizinin yaratıcıları ikinci bölüme geçme şansı bulacakları konusunda umutlular. The Hollywood Reporter'a konuşan Benioff, 'İkinci kitap ilkinden çok daha iyi ve üçüncü kitap aklımı başımdan aldı,' dedi.

"Eğer ikinci sezonu da atlatırsak iyi bir yerde olacağımızı hissediyorum."

"Eğer ikinci sezonu da atlatırsak iyi bir yerde olacağımızı hissediyorum."

'Olaylar çılgınca tırmanıyor ve bir sahne var ki, eğer o sahneye ulaşırsak, Thrones'taki Kızıl Düğün'de olduğu gibi altın değerinde olacağız.'

 İçeriğimiz bu kadardı. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmekten çekinmeyin!👇

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