Netflix'in Yeni Popüler Bilim Kurgu Dizisi Hakkında Bilinmesi Gereken Detaylar
Netflix'in Yeni Popüler Bilim Kurgu Dizisi Hakkında Bilinmesi Gereken Detaylar
Kaynak: https://www.esquire.com/entertainment...
Uzaylı kavramı bilim kurguya hiç de yabancı değil. H.G. Wells'in Dünyalar Savaşı'nda uzaylıların Dünya'yı işgal etmesinden bu yana, küçük yeşil adamlar baktığınız her yerde karşınıza çıkıyor. Yıllar boyunca, ilk temas hikayeleri sevimli (E.T.) ile korkunç (Signs) arasında değişti. Şimdi Netflix'in son dizisi 3 Body Problem, türün en beyinsel çabalarından biri olarak tarihe geçebilir. İçeriğimiz SPOILER içeriyor. Gelin başlayalım...
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Çinli yazar Cixin Liu'nun ünlü kitap üçlemesinden uyarlanan dizi, insanlığın dört yüz yıl sonra ortaya çıkacak bir tehdide verdiği tepkiye odaklanıyor.
Game of Thrones'un showrunnerları David Benioff ve D.B. Weiss'ın yanı sıra True Blood'dan Alexander Woo tarafından hayata geçirilen 3 Body Problem gerçek bir beyin avcısı.
Ancak 3 Cisim Problemi'nin çözülemeyen teorileri, casusluk ve sanal gerçeklik deneyimlerinin altında 1898'deki Dünyalar Savaşı kadar basit bir soru yatıyor:
Kısacası dizi temaları şöyle işliyor: Çin'in şiddetli Kültür Devrimi sırasında genç Ye Wenjie, entelektüel sınıfın bir parçası olduğu için profesör olan babasının vahşice öldürüldüğünü görür. Bir esir kampında çalışmaya zorlanır, ancak fizik geçmişi onu sonunda ülkenin askeri üssüne yükseltir, burada amaç bir gün dünya dışı yaşamla iletişim kurmaktır.
Günümüze atladığımızda, Ye Wenjie artık gizlice uzaylılar (dizide San-Ti olarak adlandırılıyor) ve insanlık arasında köprü kurmaya çalışan bir şirketin ortağıdır. Dünyanın en iyi beyinleriyle San-Ti'nin tehlikeli durumunu açıklayan bir sanal gerçeklik video oyunu paylaşıyorlar.
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Oxford fizik mezunları Jin (Jess Hong) ve Jack (John Bradley) oyunu keşfederken, insanlığı düzeltmek için birlikte çalışmak amacıyla farkında olmadan San-Ti hakkında daha fazla şey öğrenirler.
San-Ti'ler insanlığın yalan söyleme ve aldatma yeteneğini öğrendikten sonra neredeyse tüm hikaye değişir. Bu kavramlar onlara yabancıdır ve bize karşı güvensizlik duymaya başlarlar.
Teknolojik olarak inanılmaz derecede gelişmiştir ve bizi bilim yasaları hakkında bildiğimizi sandığımız şeylere karşı dikkatli olmaya zorlayan görüntüler gösterebilmektedir.
Dünyanın en büyük liderleri yeni ortak düşmanlarıyla savaşmak için bir araya gelir ve uzaylı istilası sorununu yüksek sesle konuşmadan çözmeleri için Wallfacers adı verilen üç kişiyi görevlendirir.
Wallfacers'ın ikisi saygın askeri stratejistlerdir. Üçüncüsü, Saul Durand (Jovan Adepo), başlangıçta işi reddeden bir fizik araştırma asistanıdır.
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Netflix henüz 3 Body Problem'ı ikinci sezon için yenilemedi, ancak 1. sezonun sekiz bölümünün tamamı geçtiğimiz perşembe günü gösterime girdi.
"Eğer ikinci sezonu da atlatırsak iyi bir yerde olacağımızı hissediyorum."
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