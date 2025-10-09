Netflix'in Ses Getiren Serisinin Yeni Sezonu "Canavar: Ed Gein'in Hikayesi" Rekor İzlenmeye Koşuyor!

Canavar serisi, gerçek hayattan esinlenen seri katil hikayelerini konu alan, Netflix'in öne çıkan yapımlarından biri olmuştu. Daha önce Jeffrey Dahmer ve Menendez Kardeşler üzerine odaklanan sezonlar büyük ilgi görmüştü. Her sezon, olayları dramatik bir şekilde dile alan hem de izleyiciyi hem merakta bırakan, dönemin psikolojik ve toplumsal atmosferini aktaran yapım 'en çok izlenenler'den düşmüyor.

Ed Gein sezonu, özellikle psikolojik gerilim sevenler ve gerçek suç hikayelerine ilgi duyan izleyiciler için dikkat çekici detaylar sunarken yayına girdiğinden itibaren yakaladığı izlenme sayısı dikkat çekti.

Kaynak