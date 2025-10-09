onedio
Netflix'in Ses Getiren Serisinin Yeni Sezonu "Canavar: Ed Gein'in Hikayesi" Rekor İzlenmeye Koşuyor!

09.10.2025 - 21:52

Canavar serisi, gerçek hayattan esinlenen seri katil hikayelerini konu alan, Netflix'in öne çıkan yapımlarından biri olmuştu. Daha önce Jeffrey Dahmer ve Menendez Kardeşler üzerine odaklanan sezonlar büyük ilgi görmüştü. Her sezon, olayları dramatik bir şekilde dile alan hem de izleyiciyi hem merakta bırakan, dönemin psikolojik ve toplumsal atmosferini aktaran yapım 'en çok izlenenler'den düşmüyor.

Ed Gein sezonu, özellikle psikolojik gerilim sevenler ve gerçek suç hikayelerine ilgi duyan izleyiciler için dikkat çekici detaylar sunarken yayına girdiğinden itibaren yakaladığı izlenme sayısı dikkat çekti.

Netflix’in popüler suç dizisi Canavar (Monster), yeni sezonuyla açılış haftasında platformun en çok izlenen ikinci yapımı olmayı başardı.

3 Ekim’de yayına giren “Canavar: Ed Gein’in Hikayesi”, sadece üç günde 12,2 milyon izlenme elde ederek önceki sezonların başarısına çok yakın bir performans sergiledi.

Bu rakam, 2024’te yayımlanan “Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez’in Hikayesi”nin açılışıyla neredeyse aynı seviyede. Menendez sezonu 12,3 milyon izlenme almıştı.

1980’lerde seri cinayetleriyle tanınan Ed Gein’in hayatını konu alan üçüncü sezon, şimdiden önceki sezonların izlenmelerini yakından takip ediyor.

Örneğin Menendez odaklı sezonun ikinci haftasında izlenme sayısı 19,5 milyon olmuş, sonraki haftalarda ise 13,1 ve 8,7 milyon olarak düşmüştü.

Netflix’in ses getiren yapımı “Canavar: Jeffrey Dahmer’ın Hikayesi” isimli ilk sezonu 10 bölümden oluşurken, Ed Gein 8 bölüm. Ancak Dahmer açılışta 196,2 milyon saatlik izlenme elde etmişti; Ed Gein ise 90,6 milyon saatle başladı.

