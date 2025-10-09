Netflix'in Ses Getiren Serisinin Yeni Sezonu "Canavar: Ed Gein'in Hikayesi" Rekor İzlenmeye Koşuyor!
Canavar serisi, gerçek hayattan esinlenen seri katil hikayelerini konu alan, Netflix'in öne çıkan yapımlarından biri olmuştu. Daha önce Jeffrey Dahmer ve Menendez Kardeşler üzerine odaklanan sezonlar büyük ilgi görmüştü. Her sezon, olayları dramatik bir şekilde dile alan hem de izleyiciyi hem merakta bırakan, dönemin psikolojik ve toplumsal atmosferini aktaran yapım 'en çok izlenenler'den düşmüyor.
Ed Gein sezonu, özellikle psikolojik gerilim sevenler ve gerçek suç hikayelerine ilgi duyan izleyiciler için dikkat çekici detaylar sunarken yayına girdiğinden itibaren yakaladığı izlenme sayısı dikkat çekti.
Netflix’in popüler suç dizisi Canavar (Monster), yeni sezonuyla açılış haftasında platformun en çok izlenen ikinci yapımı olmayı başardı.
1980’lerde seri cinayetleriyle tanınan Ed Gein’in hayatını konu alan üçüncü sezon, şimdiden önceki sezonların izlenmelerini yakından takip ediyor.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
