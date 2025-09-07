onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
Neden Hep Bir “Boşluk” Hissin Var?

Neden Hep Bir “Boşluk” Hissin Var?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
07.09.2025 - 14:02

Her şey yolunda gibi… Ama içinde tarif edemediğin bir eksiklik var. Kalabalıklar arasında bile bazen yalnız, mutlu anlarda bile biraz yarım hissettiğin oluyor mu? İşte bu his, çoğu zaman adını koyamadığın bir “boşluk” olabilir. Ama neden? Belki geçmişten gelen bir kırgınlık, belki bastırdığın bir ihtiyaç… Ya da sadece kendinle yeniden bağ kurmaya ihtiyacın var.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Kendini en çok ne zaman boşlukta hissedersin?

3. Kendini en çok ne zaman boşlukta hissedersin?

4. Boşluk hissini en çok tetikleyen durum nedir?

4. Boşluk hissini en çok tetikleyen durum nedir?

5. Boşluk hissini nasıl tanımlarsın?

5. Boşluk hissini nasıl tanımlarsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kendini en huzurlu hissettiğin an hangisidir?

6. Kendini en huzurlu hissettiğin an hangisidir?

7. Karar vermekte zorlanan biri misin?

8. Son olarak duygularını paylaşmakta zorlanır mısın?

Duygusal bağ eksikliği

Duygusal bağ eksikliği

Hayatın renkli sahnesinde bazen kendimizi bir boşlukta kaybolmuş gibi hissederiz, değil mi? Bu boşluk hissinin ardında yatan gizemli sebep, genellikle güçlü duygusal bağların yokluğu oluyor. İnsanlarla derinlemesine, gerçek ve samimi bir bağ kuramadığımızda, bu duygusal boşluk bizi içten içe kemiriyor ve yalnızlıkla baş başa bırakıyor. Bu durum, bir filmdeki karakterin etrafındaki herkesle arasında bir cam duvar olduğunu ve onlarla gerçek bir bağlantı kuramadığını hissetmesi gibi bir şey. İşte bu, içsel bir yalnızlık ve boşluk hissi yaratıyor. Bu duygusal boşluğun içinde kaybolmuş gibi hissetmek, hayatın tüm renklerini soluklaştırabilir.

Anlam arayışı

Anlam arayışı

Hayatın karmaşası içerisinde kendini bir boşlukta hissetmiş olabilirsin. Belki de bu, hayatında belirgin bir amaç veya anlam bulamadığının işareti olabilir. Biliyoruz ki, bu durum birçok kişi için oldukça tanıdık ve belki de senin de içinden geçtiğin bir süreç. Biraz durup düşünmek, iç sesini dinlemek ve kendini keşfetmek belki de tam da şu anda ihtiyacın olan şey. Çünkü biliyoruz ki, hayatta ne istediğini anlamak ve bu doğrultuda ilerlemek, her zaman kolay olmayabiliyor. Ancak emin ol ki, bu süreçte kendine zaman ayırmak, hayatın karmaşasından biraz olsun uzaklaşıp, kendi iç dünyana dönmek, senin için büyük bir fark yaratabilir.

Kendini ifade edememek

Kendini ifade edememek

Kalbindeki duygusal yoğunluğu hissediyorsun, fakat bu duyguları dışa vurmakta bir türlü başarılı olamıyorsun. Bu durum, ruhunda bir tür sıkışmışlık hissi yaratıyor ve seni içsel bir boşlukla baş başa bırakıyor. İç dünyanı dışa vurmanın yollarını arıyorsun, belki de bu duygusal labirentten çıkmanın anahtarı tam da burada saklı. Duygularını yazarak, konuşarak ya da yaratıcı bir şekilde ifade ederek bu içsel boşluğu doldurabilirsin. Bu, hem ruhunu rahatlatacak hem de duygusal dünyanın kapılarını aralayacak bir yol olabilir. Kendini ifade etmenin bu yollarını denemekten çekinme, belki de tam da aradığın çözüm bu.

Kendine güvensizlik

Kendine güvensizlik

İçindeki o boşluğun kaynağını hiç düşündün mü? Belki de bu his, kendine olan güveninin azlığından ve kimlik karmaşasından kaynaklanıyor olabilir. Kendini bir düşün, kim olduğunu, hayatta ne istediğini ve durduğun yerin neresi olduğunu net bir şekilde belirleyebiliyor musun? Belki de bu sorulara verdiğin cevaplar, içindeki o boşluğun nedenini aydınlatabilir. Kendini kabul etmek, kendi değerini anlamak ve güçlendirmek, bu boşluğu doldurmanın anahtarı olabilir. Kendine inanmak, kendini sevmek ve güçlendirmek, içindeki o boşluğu doldurmanın yolu olabilir. Kendine güvenmek, kendi değerini bilmek ve bu değer üzerine inşa etmek, bu boşluğu doldurmanın anahtarı olabilir. Kendini kabul etmek, kendi değerini anlamak ve güçlendirmek, bu boşluğu doldurmanın anahtarı olabilir. Kendine inanmak, kendini sevmek ve güçlendirmek, içindeki o boşluğu doldurmanın yolu olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın