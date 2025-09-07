Neden Hep Bir “Boşluk” Hissin Var?

Hayatın karmaşası içerisinde kendini bir boşlukta hissetmiş olabilirsin. Belki de bu, hayatında belirgin bir amaç veya anlam bulamadığının işareti olabilir. Biliyoruz ki, bu durum birçok kişi için oldukça tanıdık ve belki de senin de içinden geçtiğin bir süreç. Biraz durup düşünmek, iç sesini dinlemek ve kendini keşfetmek belki de tam da şu anda ihtiyacın olan şey. Çünkü biliyoruz ki, hayatta ne istediğini anlamak ve bu doğrultuda ilerlemek, her zaman kolay olmayabiliyor. Ancak emin ol ki, bu süreçte kendine zaman ayırmak, hayatın karmaşasından biraz olsun uzaklaşıp, kendi iç dünyana dönmek, senin için büyük bir fark yaratabilir.