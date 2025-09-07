Neden Hep Bir “Boşluk” Hissin Var?
Her şey yolunda gibi… Ama içinde tarif edemediğin bir eksiklik var. Kalabalıklar arasında bile bazen yalnız, mutlu anlarda bile biraz yarım hissettiğin oluyor mu? İşte bu his, çoğu zaman adını koyamadığın bir “boşluk” olabilir. Ama neden? Belki geçmişten gelen bir kırgınlık, belki bastırdığın bir ihtiyaç… Ya da sadece kendinle yeniden bağ kurmaya ihtiyacın var.
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Kendini en çok ne zaman boşlukta hissedersin?
4. Boşluk hissini en çok tetikleyen durum nedir?
5. Boşluk hissini nasıl tanımlarsın?
6. Kendini en huzurlu hissettiğin an hangisidir?
7. Karar vermekte zorlanan biri misin?
8. Son olarak duygularını paylaşmakta zorlanır mısın?
Duygusal bağ eksikliği
Anlam arayışı
Kendini ifade edememek
Kendine güvensizlik
