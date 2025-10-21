onedio
“Ne Yapsam Nemli Hissettirmiyor” Diyenlere: Kuru Cilde İyi Gelen Nemlendirici Seçerken Bilmeniz Gerekenler

Elif Nur Çamurcu
21.10.2025 - 15:05

Cildinde çok fazla ürün denemene rağmen kuruluk hissini bir türlü geçiremiyor musun? O zaman nemlendirici seçimine, mevsim geçişlerine ve diğer birçok etmene dikkat etmiyorsun demektir. Eğer etmenleri göz ardı ediyorsan cildin gergin ve mat görünebilir. Bu durumlarda sadece nem değil, dengeli ve ışıltılı bir bakımın uygulanması gerekir.

Gelin, birlikte dikkat etmemiz gereken şeylere bakalım!

1. Cilt tipinizi doğru tanımalısınız.

Nemlendirici seçerken ilk dikkat etmeniz gereken şey cildinizin gerçekten kuru mu yoksa nemsiz mi olduğunu anlamanızdır. Kuru cilt tiplerinde yağ oranı düşük olur. Nemsiz ciltlerde ise su oranında azalma yaşanmıştır. Bu ayrımı bilerek hareket ederseniz size uygun olan içeriklere göre ürün tercih edebilirsiniz.

2. Yoğun yapılı kremler kullanmalısınız.

Kuru ciltlere hafif losyonlardan ziyade yoğun yapılı olan kremler iyi gelebilir. Böylece uzun süre nemli hissedebilirsiniz. Cildin yüzeyinde bir tabaka oluşturmak nemin korunmasında yardımcı olabilir. Özellikle soğuk havalarda dikkat etmeniz gerekir. Yoğun kremler cildin parlak görünmesini sağlayabilir.

3. İçeriğinde hyaluronik asit bulunan formüllere bakmalısınız.

Hyaluronik asit cildin nem tutma kapasitesini artırmaya yardımcı olur. Düzenli bir şekilde kullandığınızda cilt daha olgun ve ışıltılı gözükebilir. Su bazlı yapıya sahip olduğu için cildinizde ağırlık hissetmezsiniz. Kuru ciltlerde nemi korumaya sağlayan güçlü içeriklerden biridir.

4. Seramid desteğine başvurmalısınız.

Seramidler ne işe yarar? Cildin doğal yapısını güçlendirmeye yardımcı olur. Düzenli bir şekilde kullandığınızda ciltteki nem kaybının önüne geçebilir. Cildin yapısını desteklediği için kuruluk hissi azalır ve cilt pürüzsüz bir görünüme ulaşabilir.

5. Gliserin ve skualan gibi nem tutan içeriklere dikkat etmelisiniz.

Bu iki bileşen ciltteki nemin korunmasına yardımcı olurlar. Gliserin suyu cilde çeker, skualan ise ciltte suyu tutmaya çalışır. Böylece cildin daha uzun süre nemli kalmasına yardımcı olurlar. Hafif yapıları nedeniyle de gün boyunca konforlu bir hisse sahip olursunuz. Gündüz bakımlarında bu tür içerikleri kullanmak cildinizin ferah hissetmesini sağlayabilir.

6. Parfüm içermeyen ürünleri seçmelisiniz.

Yoğun kokusu olan ürünler kuruluk hissine yakın ciltleri olumsuz olarak etkileyebilir. Bu yüzden sade yapılı formüller kuruluk hissi olan ciltler için uygun olabilir. Ayrıca parfüm içermeyen ürünler uzun vadede cildin dengesini korumaya da yardımcı olur.

7. Nemli cilde de nemlendirici uygulamalısınız.

Duştan sonra ya da yüzünüzü yıkadıktan sonra hemen nemlendirici sürmelisiniz. Böylece nemi cilde hapsetmiş olursunuz. Hafif nemli olan cilt ürünü daha iyi bir şekilde emebilir. Böylece uzun süre yumuşak ve parlak hissetmenizi sağlar. Bu adım küçük görünse de büyük bir fark oluşturabilir!

8. Gece ve gündüz rutinleri oluşturmalısınız.

Gündüz çevresel etkenlere karşı cildinizi hazırlıklı hale getirmelisiniz. Gece ise kendini güçlendirme sürecine katkı sağlamalısınız. Bu yüzden gece kullanılan nemlendiriciler daha yoğun yapılı olabilir. Gündüz için ise daha hafifi formüller yeterli olacaktır. Bu rutinler işle cildiniz gün boyunca ferah hissedebilir.

9. Nem maskeleri kullanarak desteklemelisiniz.

Haftada bir iki kez maske uygulayabilirsiniz. Böylece cilde derinlemesine bir bakım yapmış olursunuz. Özellikle uyku sırasında kullanabileceğiniz maskeler ile cildin ışıltısına destek verebilirsiniz. Klasik nemlendiricilerin tamamlayıcısı olabilirler!

10. Gereksiz ürün kullanmamalısınız.

Birden fazla nemlendirici kullanmak ya da bir sürü serumu üst üste sürmek ciltte yük oluşturabilir. Az ve öz bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Rutininizi sadeleştirerek ürünlerin faydalarını güzel bir şekilde hissedebilirsiniz.

Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
